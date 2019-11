Hochfelder Asylsuchende kosten Bülach nichts

Das Asylzentrum am Bülacher Müliweg wird im Januar bezogen. Es werden dort auch Asylsuchende aus Hochfelden wohnen und betreut werden (der ZU berichtete). Dies hat Gemeinderätin und RPK-Präsidentin Romaine Rogenmoser (SVP) zu einer Anfrage an den Stadtrat veranlasst. In seiner Antwort bestätigt der Stadtrat nun, dass die beiden Gemeinden eine Leistungsvereinbarung unterzeichnet haben. Sollte die Stadt Bülach in Zukunft einmal zu wenig Plätze für Asylsuchende haben, so sei Hochfelden verpflichtet, selber Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

Kosten sind gedeckt

Der Stadtrat beteuert in seiner Antwort auf Rogemosers Fragen auch, allfällige zusätzliche Aufwendungen für Gesundheit, Integration und Schule würden separat in Rechnung gestellt werden. Die Stadt Bülach erstelle jährlich eine Vollkostenrechnung der Fälle. Die Vollkosten würden die Sach- und Geldleistungen für die Asylfürsorgefälle sowie die Personal- und Sachkosten, welche die Stadt Bülach für Hochfelden erbringt, umfassen. Auf diese Weise könne ein Deckungsgrad erreicht werden, der voraussichtlich sogar leicht über 100 Prozent liege.

Rogenmoser wollte auch wissen, ob die Stadt Raum für Sozialwohnungen ins Asylzentrum integrieren könnte. Das sei aufgrund des Planungs- und Baugesetzes nicht möglich, so die Antwort. Das Zentrum befinde sich in der Zone öffentlicher Bauten. Möglich wären lediglich Alterswohnungen. Genutzt werden kann das Zentrum nun jedoch teilweise für vorübergehendes, befristetes Notwohnen. (dsh)