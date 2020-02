Hochseetanker-Hotel landet an der Glatt

Vor dem Hotel Riverside in Zweidlen plätschert die knietiefe Glatt beschaulich dahin. Nun soll hier bald ein Hochseetanker einfahren: Geplant ist ein neues Hotelgebäude, das aufeinandergestapelten Schiffscontainern nachempfunden ist. Ein Hafenkran soll das Bild komplettieren.

Nachdem das Riverside bereits 2016 das Nebengebäude Riverlodge mit gut 50 Zimmern eingeweiht hatte, folgt nun bereits die nächste Erweiterung, die das Zimmerangebot mehr als verdoppelt: Der markante Bau namens Riverdock soll gut 100 Gästezimmer bieten und wird mit der restlichen Anlage durch eine gedeckte Passerelle verbunden. An der Glatt werden somit künftig gut 200 Zimmer sowie die bestehenden Restaurants, Seminarräume und die Bowling-Anlage zur Verfügung stehen.

«So können wir Anlässe in der Grösse von 200 Personen bewältigen», sagt Inhaber Hans-Ulrich Lehmann. «Das ist interessant für uns.» In Zweidlen steigen zwar auch gut 10 Prozent Individualgäste ab. Doch das Hauptgeschäft macht der Hotelkomplex mit Seminaren und Workshops von Firmen und anderen Organisationen.

Etwas Spezielles bieten

Doch wieso dieser auffällige Bau? Der Hintergrund der Idee sei das ehemalige Vorhaben, den nahen Rhein ganzjährig bis nach Weiach schiffbar zu machen, führt Lehmann aus. Das Projekt aus dem Jahr 1961 wurde aber nie realisiert. «Wir gestalten ein thematisches Hotel in Anlehnung an diese Geschichte», erklärt der Inhaber. «Hier, am Ende der Welt, kann man kein 08-15-Hotel betreiben, wie es etwa rund um den Flughafen schon viele gibt», verdeutlicht er. «Wir müssen ein Erlebnis bieten.»

«Hier, am Ende der Welt, kann man kein 08-15-Hotel betreiben, wie es am Flughafen schon viele gibt.»Hans-Ulrich Lehmann, Inhaber Hotel Riverside.

In den Zimmern ist deshalb ein authentischer Hochsee-Look geplant, mit Seilen, Blech und Holzplanen. Lehmann rechnet nicht damit, dass der Hafenkran zu ähnlicher Opposition führen wird wie das Kunstprojekt vor ein paar Jahren in Zürich. Der Kran komme schliesslich auf privatem Grund zu stehen und es gebe kaum Anwohner. Sowieso handle es sich erst um eine Idee.

Das neue Gebäude kommt auf dem heutigen Parkdeck zu stehen und soll 75 weitere Parkplätze nach sich ziehen. Das Haus des ehemaligen Spinnereibesitzers, in dem zurzeit Büros untergebracht sind, sowie ein Lagerschopf müssen dem markanten, sechstöckigen Neubau weichen. Auf dem Dach werden Gäste in der Pier-Bar Drinks geniessen können. Die Bar ähnelt drei Vogelkäfigen, welche die Form des bestehenden Pavillons vor dem Hauptgebäude wieder aufnehmen. Der Neubau samt Umgebungsarbeiten kommt auf 20,5 Millionen Franken zu stehen.

Wichtig für Glattfelden

Der Gemeinderat begrüsst die Pläne des umtriebigen Unternehmers grundsätzlich. «Es ist super, dass er etwas völlig Neues wagt», sagt Marco Dindo, Gemeinderat und Stellverteter des in den Ferien weilenden Gemeindepräsidents. Das Riverside bringe viele Firmen und Verbände in die Region. «Dadurch wird Glattfelden wahrgenommen.»

Die Behörden wurden zwar bei der Projekterarbeitung einbezogen. Eingehend prüfen werden sie das Baugesuch aber erst nach der Ferienzeit. Seit dem Donnerstag liegen die Pläne im Gemeindehaus Glattfelden auf. Innert 20 Tagen kann schriftlich Rekurs eingelegt werden.