Höri genehmigt Jahresrechnungen und Baukredit

Wie im Sommer üblich, fand die Höremer Gemeindeversammlung in der Waldhütte statt. 58 Stimmberechtigte (Stimmbeteiligung von 3,6 Prozent) kamen am Mittwoch auf den Höriberg. Gemeindepräsident Roger Götz sagte zu Beginn: «Wir haben Wetterglück. Es sind keine Gewitter vorhergesagt und es sollte deshalb trocken bleiben.» Die Politische Gemeinde legte den Stimmberechtigten die Rechnung für das Jahr 2018 zur Genehmigung vor. Die Erfolgsrechnung schliesst mit Aufwendungen von 12,7 Millionen Franken und ist sehr ausgeglichen. So beträgt das Minus lediglich 153000 Franken. Budgetiert war ein um 15000 Franken höherer Aufwandüberschuss.

Weniger, aber teurere Sozialhilfeempfänger

Die grössten Abweichungen zwischen Rechnung und Budget weist der Posten Finanzen und Steuern auf. Budgetiert war ein Ertrag von 4,6 Millionen Franken. In der Rechnung beträgt dieser nun aber 5,1 Millionen Franken. Finanzvorsteherin Anita Utzinger sagte: «Grund für die markante Abweichung sind die höheren Erträge bei den ordentlichen Steuern sowie bei der Grundstückgewinnsteuer.» Ebenfalls eine grosse Abweichung zum Budget besteht beim Posten soziale Wohlfahrt. Der Nettoaufwand lag letztlich bei 2,5 Millionen Franken statt bei den erwarteten 2 Millionen Franken. «Die Anzahl Sozialhilfeempfänger nimmt zwar ab, die einzelnen Fälle kosten jedoch immer mehr», führte Utzinger aus.

Die Stimmberechtigten hiessen die Rechnung ohne Gegenstimme gut.

Bücklerstrassewird neu gestaltet

Beim zweiten Geschäft der Politischen Gemeinde ging es um die Neugestaltung der Bücklerstrasse. Dafür genehmigten die Stimmberechtigten einen Baukredit von 858000 Franken. Das Projekt war den Grundeigentümern und Anwohnern im Oktober 2018 an einer Orientierungsversammlung vorgestellt worden. Einige von ihnen hatten sich dort im Sinne einer Einwendung zum Projekt geäussert. Diese wurde danach an mehreren Sitzungen von der Arbeitsgruppe Bücklerstrasse beraten. Der Gemeinderat hat am 30. April entschieden, die Einwendung im Projekt zu berücksichtigen. Gemeindepräsident Götz sagte: «Da wir bereits einige Zeit verloren haben, wollten wir den Baukredit unbedingt heute der Gemeindeversammlung vorlegen und nicht erst im Dezember.»

Die Gemeinde beabsichtigt, die Bücklerstrasse in den Jahren 2019 und 2020 zu sanieren. Nebst Oberbauarbeiten werden die bestehende Wasserleitung sowie die Kanalisation teilweise und die öffentliche Beleuchtung vollständig ersetzt. Die Bücklerstrasse wurde im Gesamtverkehrskonzept als zentrale Strasse für die Verbesserung des Langsamverkehrs definiert. Dies, weil sie zum Teil als Schulwegverbindung benutzt wird. Die Stimmberechtigten nahmen den Baukredit mit 54 Ja- zu 4 Nein-Stimmen klar an.

Bei der Primarschulpflege stand nur die Jahresrechnung auf der Traktandenliste. Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Aufwand von 5,28 Millionen Franken und einem Ertrag von 5,23 Millionen Franken. Der Aufwandüberschuss beträgt 44000 Franken. Die Stimmberechtigten hiessen die Rechnung gut.

(Zürcher Regionalzeitungen)