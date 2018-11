Hoher Besuch in Bülach

Unser Berufsbildungssystem ist ein Erfolgsmodell, welches auch international grosse Beachtung geniesst. Es ist eine Errungenschaft aus der Zusammenarbeit von Politik, Verbänden, Firmen und Berufsschulen, geniesst eine prominente Stellung in unserer Gesellschaft und hat einen entscheidenden Einfluss auf unsere prosperierende Wirtschaft. Nicht nur Amerikaner Besuchen die Schweiz deswegen regelmässig, auch China, Brasilien oder Singapur versuchen das urtypische und sehr erfolgreiche Bildungssystem zu adaptieren.

Die Berufsschule Bülach ist dank ihrer drei Kompetenzen im Bereich Elektro, Wirtschaft (KV) und Maschinenbau eine starke Vertretung der Berufsbildung im Zürcher Unterland und der Flughafenregion. Die Institution zeichnet sich durch eine hochprofessionelle Struktur und sehr engagierte Mitarbeitende aus. Die hohe Lehrabschlussquote zeigt dies jährlich eindrücklich auf. Zufrieden und voll des Lobes verabschiedete sich die US-amerikanische Delegation mit dem Versprechen, die Eindrücke aus der Berufsbildung der Schweiz – auch aus der Berufsschule Bülach – ins Amerikanische Bildungssystem einfliessen zu lassen. Sie seien davon überzeugt, sollten die Lernenden in den USA in gleichem Masse auf die Partizipation am gesellschaftlichen und politischen Denken geschult werden, dass zukünftige Präsidentschaftskandidaturen noch differenzierter und kritischer angeschaut würden.

(Zürcher Unterländer)