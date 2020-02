«Ich habe die dunklen Seiten gesehen»

Sie haben kürzlich im Gottesdienst am internationalen Zirkusfestival in Monte Carlo mitgewirkt. Ihren Abschiedsgottesdienst als Zirkus- und Chilbipfarrerin haben Sie schon im Dezember gehalten. Kam Nostalgie auf?

Ja, es löste beides aus: Erleichterung, aber auch ein Stück Wehmut, da ein Kapitel zu Ende geht. Das Schöne ist, dass mein Partner und ich weiterhin die Gala des internationalen Zirkusfestivals besuchen können, weil wir dort auch in Zukunft eingeladen werden.

Als Zirkus- und Chilbipfarrerin wird man oft mit Extremsituationen konfrontiert. Gerade der Beruf des Hochseilartisten ist oft lebensgefährlich.

Artisten bekreuzigen sich oft, bevor sie etwas Schwieriges zeigen. Natürlich wirkt das manchmal etwas theatralisch. Es steckt aber oft mehr dahinter, eine vertiefte Religiosität. Sie sind darauf angewiesen, dass etwas wie ein Engel sie im schlimmsten Fall auffangen würde. Sowohl im Zirkus als auch bei den Schaustellern herrscht ein grosses Gottvertrauen, da sie unbeeinflussbaren Umständen, etwa widrigem Wetter, ausgeliefert sind.

Wie kam es dazu, dass Sie Zirkus- und Chilbipfarrerin geworden sind?

Gute Freunde von uns haben das grösste mobile Riesenrad in die Schweiz gebracht. Sie wussten, dass ich Pfarrerin bin und fragten, ob ich das Riesenrad segnen würde. Das war der Beginn. Dieser auf der Chilbi übliche Brauch passiert in dem Sinne, dass Gott seine schützende Hand über die Menschen halten möge, die mit der Bahn fahren und diese betreiben. Bei uns Reformierten ist es im Unterschied zu den Katholiken wichtig, dass wir nicht die Bahnen an sich, sondern die Menschen segnen.

Wie ging es weiter?

Als zwei Jahre später der offizielle Zirkus- und Chilbipfarrer erkrankte, haben sich die Schausteller daran erinnert, dass es da mal eine gab, die den Draht zu ihnen gefunden hatte (schmunzelt). Sie haben mich gefragt, ob ich den amtierenden Pfarrer unterstützen würde. Er war aber so schwer krank, dass wir nur noch einen Gottesdienst am Knabenschiessen-Sonntag gemeinsam gestaltet haben. Am Knabenschiessen-Montag erlitt er einen Hirnschlag und ist nicht mehr aufgewacht. Da stand die Frage im Raum, ob ich das Amt übernehmen würde.

Wie haben Sie reagiert?

Als erste Reaktion hielt ich Familienrat: Meine fünf Kinder waren damals noch kleiner. Sie fanden die Idee alle toll: Eine Mutter zu haben, die Pfarrerin ist, findet niemand lässig. Aber eine Mutter zu haben, die Chilbi- und Zirkuspfarrerin ist, das fanden sie doch cool, weil wir fortan auf den Chilbiplätzen gerne gesehen waren. Sie konnten mit ihren Freunden auch einmal gratis auf eine Bahn gehen. Mir war es wichtig, dass die Familie mich unterstützt. Ich musste viel reisen und war an den Wochenenden oft weg. Die Kinder sind je nach Lust mitgekommen.

Haben Sie all die Chilbibahnen, die Sie gesegnet haben, ausprobiert?

Ja, das gehörte dazu. Man hätte es mir sehr übel genommen, wenn ich es nicht getan hätte. Ich musste den Leuten gegenüber Vertrauen zeigen. Aber je neuer die Bahnen sind, desto verrückter werden sie. (lacht).

Haben Sie nie gezögert?

Doch, ab 50 hatte ich noch zwei Tage danach ein flaues Gefühl im Magen. Vorher konnte es mir nicht verrückt genug sein. Da habe ich gemerkt, dass das nicht für immer meins ist. Das ist mit ein Grund, warum ich aufgehört habe. Aber im Grund habe ich sehr gerne Chilbis, sonst wäre ich dort am falschen Ort gewesen.

Pfarrerin Katharina Hobi ist beeindruckt vom Leben der Schausteller. Bild: Markus Hubacher.

Welcher war der bewegendste Moment, in den 17 Jahren als Zirkus- und Chilbipfarrerin?

Es gab viele unvergessliche Highlights. Aber auch himmeltraurige Momente, etwa als ein junger Schausteller mitten in der Blüte seines Lebens eine Hirnblutung erlitt und starb. Sein Söhnchen war gerade erst geboren worden. Der Verstorbene war der einzige Sohn der Schaustellerfamilie. Das war sehr tragisch. Oder als ein anderer junger Familienvater verstarb. Er hatte ein kleines Kind und das zweite war noch im Bauch der Mutter. Das waren unheimlich schwierige Situationen. Wenn ein Mann oder eine Frau so aus dem Leben gerissen wird und Kinder hinterlässt, ist das einfach traurig. Es war aber auch bewegend zu erleben, wie gross die Solidarität war. Wie andere Schausteller und Schaustellerinnen mitgetrauert und -geholfen haben. Dies, obwohl eine grosse Konkurrenz herrscht. Es sind nur beschränkt Chilbiplätze vorhanden und das übrige Freizeitangebot riesig.

Wurden Sie Teil dieser Schaustellergemeinschaft?

Ein Teil ist zu viel gesagt, sie bleiben letztendlich unter sich. Es ist eine andere Lebensweise, die man von Kindsbeinen an lernt. Man merkt auch, dass neu dazugekommene Schausteller, zwar akzeptiert werden, aber immer ein klein bisschen fremd bleiben. So ging es mir als Pfarrerin ebenfalls. Ich habe aber viele tiefe persönliche Einblicke bekommen und auch dunkle Seiten gesehen, die man nicht gerne zeigt.

Wie sehen diese dunklen Seiten aus?

Durch die Existenzangst entsteht auch Neid untereinander, sogar quer durch Familien. Zugleich möchten Schausteller nach aussen als starke Gemeinschaft auftreten. Gerade gegenüber Behörden wäre es wichtig, dass sie an einem Strick ziehen und als ein Verband auftreten. Aber es gibt mehrere Verbände, die sich oft nicht einig sind. Mein Bemühen, auch auf Basis der christlichen Botschaft, war, den Zusammenhalt zu stärken. Das ist mir zu wenig gelungen. Ich habe probiert, Lösungen zu finden, aber gemerkt, dass dies oft nicht gewünscht wird. Im Gegenteil, es wurde manchmal sogar als Einmischen erlebt.

Sie haben sich umorientiert, sind jetzt Spitalpfarrerin.

Noch nicht, ich bin im Bewerbungsprozess. Vor zwei Jahren habe ich diese Zusatzausbildung mit einem CAS an der Universität Bern abgeschlossen. Die Ausbildung gibt mir das Rüstzeug, aber noch wichtiger für diese Aufgabe ist meine Lebenserfahrung. Ich denke, ich habe schon einiges an Schönem und Schwierigem erlebt.

Werden Sie an der Chilbi in Ihrem Wohnort Küsnacht eine Ausnahme machen und den Gottesdienst weiterhin übernehmen?

(Lacht) Da werde ich kritisch zuschauen, wie mein Partner (der Küsnachter Pfarrer Andrea Bianca, Anm. d. Redaktion) das gemeinsam mit dem katholischen Pfarrer oder der Pastoralassistentin übernimmt. Ich freue mich darauf, einfach zuhören zu können.

Wie ist das eigentlich als Pfarrerpaar: Kritisiert man den anderen da auch einmal?

Ja, das machen wir schon. Wir tauschen während unserer individuellen Vorbereitungen intensiv miteinander aus. Im Nachhinein geben wir uns auch gegenseitig Feedback. Meistens fällt dieses positiv aus, aber nicht immer. Das ist sehr befruchtend. Ein Partner, der nicht im gleichen Beruf ist, wüsste gar nicht, was es bedeutet, Pfarrerin zu sein. Man hat nie frei, jederzeit kann das Telefon läuten oder Leute kommen vorbei. Gut ist allerdings, dass wir nicht das gleiche Amt haben und uns so nicht in die Quere kommen. Der einzige Berührungspunkt war bislang der Gottesdienst an der Chilbi Küsnacht. Jetzt haben wir etwas Neues in Planung.

Verraten Sie uns mehr?

Ein Gemeindemitglied hat einen Freiluftgottesdienst für das Tierwohl angeregt. Tiere spielen für viele Menschen eine wichtige Rolle, kommen aber in der Kirche nicht vor. Das Interesse daran ist gross. Wir mussten kürzlich selbst unser Hündchen einschläfern. Ich habe es jeweils in die Kirche geschmuggelt. Das hat niemand gemerkt, weil mein Hund so ruhig war. (lacht). Andrea und ich werden nun am Welttierschutztag, am 4. Oktober eine regionale Feier mit einer Tiersegnung gestalten.