«Ich hätte gerne die Rakete erfunden»

«Möchten Sie etwas trinken?» fragt Adrian Rutschmann freundlich, obwohl man ihm gerade das Du angeboten hat. Nervös ist er nicht, es ist eher Neugierde, die man in seinen Augen sieht: Nach der Physikolympiade in Indonesien und einem Besuch beim Schweizer Forschungschef der NASA geht es schon wieder ruhig zu und her für den 18-Jährigen.

Ferien und Physik-Prüfungen

Während andere Schüler und Studierende die Sommerferien genossen, bereiteten sich Adrian Rutschmann und sein Klassenkollege Pascal Isenring auf die internationale Physikolympiade IPhO vor. Nach den Schweizer Ausscheidungen Ende März und zwei Trainingscamps im Wallis und in Aarau waren es schliesslich fünf Schweizer Kandidaten, die in Yogyakarta gegen rund 450 Nachwuchstalente aus 88 Ländern trafen.

«Das Team spielte dann keine Rolle mehr, jeder absolvierte die Tests für sich», erzählt Rutschmann, der bedächtig spricht und stets ein schelmisches Lächeln auf den Lippen trägt. Aber: «Man lernt viele Leute kennen, ich war zum Beispiel mit einem Schweden im Zimmer. Die Leute waren sehr nett – die meisten, auf jeden Fall.» Ausserdem konnten sie das exotische Gastgeberland kennen lernen. Und mussten natürlich viel Englisch sprechen. «Es war schon alles ganz anders als hier», sagt Rutschmann schmunzelnd, «vor allem der Verkehr. Ein einziges Chaos; zum Teil richtig gfürchig.» Auch sonst laufe in Indonesien alles wenig organisierter. Eine Prüfung fand einen ganzen Tag später statt als ursprünglich geplant; und die Teilnehmer erfuhren es erst, als sie schon sechs Stunden gewartet hatten.

Die eigentlichen Prüfungen dauerten zwei Tage; es gab einen theoretischen und einen experimentellen Teil. Ersterer bestand aus einem fünfstündigen Examen, der zweite beinhaltete zwei Experimente. Auf die Frage, ob es denn schwierig gewesen sei, sagt Adrian Rutschmann: «Das Problem war eigentlich immer nur die Zeit; man kann nicht alle Aufgaben so schön lösen, wie man gerne würde, dafür hat man für eine andere Aufgabe dann mehr Zeit. Ein Experiment muss man nur sorgfältig nach Vorgabe gehen, dann schafft man es gut. Bei den Theoriefragen gab es aber eine, die konnten sogar die Asiaten nicht gut lösen, und die übten noch viel mehr als wir.» Grundsätzlich sei er aber zufrieden mit dem Resultat. Es stimme ihn zuversichtlich, zu wissen, dass er im internationalen Vergleich vorne mit dabei sei: die Bronzemedaille bedeutet nämlich, dass Rutschmann zu den 50 besten Nachwuchsphysikern der Welt gehört.

Ausserdem wurde allen fünf Schweizer Talenten noch eine grosse Ehre zuteil: wieder zurück in der Schweiz lernten sie den Schweizer Forschungschef der NASA, Thomas Zurbuchen, kennen, einen «beeindruckenden Mann», wie Rutschmann sagt. Ob er sich vorstellen könnte, für ein Unternehmen wie dieses zu arbeiten? «Ich kenne mich noch zu wenig aus, welche Berufsfelder es in der Physik gibt», sagt er bescheiden; aber er gibt zu, dass er am liebsten selbst die Rakete erfunden hätte. «Das beeindruckt mich schon sehr.» Vor allem, wie viel Vorbereitung nötig sei, bis eine Mission ins All gelinge, ist Adrian Rutschmann geblieben.

Neugierde und Leidenschaft

Für ihn und seinen Kollegen Pascal Isenring war es nicht das erste Mal an einem solchen Wettbewerb; schon im Jahr zuvor hatten sie der Schweizer Ausscheidung mitgemacht, schafften es aber nicht darüber hinaus. Aufmerksam wurden sie auf den Wettbewerb damals dank ihrer Physik-Lehrerin an der Kantonsschule Zürich Unterland. Er hätte nicht gedacht, dass sie beide im Vergleich so gut abschneiden würden, auch wenn er sich schon immer für Physik interessierte, sagt Rutschmann heute.

Die Physik-Lehrerin freue sich schon ziemlich über ihre zwei Schüler, gibt er zu. Und auch die Eltern des 18-Jährigen, die selbst nichts mit Physik am Hut haben, seien natürlich stolz. «Die Kollegen fanden es eigentlich vor allem cool, dass wir drei Wochen Ferien in Indonesien machen konnten», meint er lachend. Rutschmann und Isenring, die sich auch privat sehr gut verstehen, hängten an die Woche in Yogyakarta noch zwei Wochen Urlaub an. Das Highlight für Rutschmann war der Besuch des Dschungels in Malaysia, wo sie in einer Höhle übernachteten. «Ich fühle mich in der Natur wohler als in der Stadt», sagt er bestimmt.

Für das Studium bereit

Die IPhO habe ihm vor allem Selbstvertrauen gegeben. «Und ich habe viele Leute kennen gelernt, die ich wiedertreffen werde. Einen ehemaligen Doktoranden der ETH zum Beispiel, oder Leute, die mit mir zu studieren anfangen werden.»

Direkt anschliessend an die Matur, die er im Sommer erfolgreich absolviert hat, will Rutschmann nämlich Physik an der ETH studieren. Davon, dass er sich auf den Lorbeeren ausruht, kann also keine Rede sein: «Die Olympiade hat mir gezeigt, dass ich für dieses Studium bereit bin.» Es ist noch offen, wohin es mit Adrian Rutschmann geht – aber fast sicher hoch hinaus. (Zürcher Unterländer)