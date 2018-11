Illegale Stromabgabe füllte jahrelang die Gemeindekasse

Die Kritik am Dietliker Vorgehen in Sachen Strom und Tarifstruktur des gemeindeeigenen Elektrizitätswerks (EWD) ist nicht neu. Trotz Warnrufen aus der Bevölkerung habe dies in den vergangenen Jahren «niemanden interessiert», stellte Erich Nufer etwas ernüchtert fest. Der 44-jährige Einwohner von Dietlikon hat zuletzt einen Rekurs gegen die Stromkonzession des lokalen EWs beim Regierungsrat des Kantons Zürich eingereicht Das hat die Situation vor wenigen Tagen auf einen Schlag verändert. Der Gemeinderat musste plötzlich rasch reagieren, da die Rechtslage derart eindeutig ist. Und es zeigt sich: Nufers Kritik am Stromtarif und insbesondere an einer Konzessionsabgabe, die alle Strombezüger im Netz des EWD bezahlen müssen, war sehr zutreffend gewesen.

Am 13. November hat der Gemeinderat vor dem Hintergrund jenes Rekurses gegen seine Tarifpolitik erkennen müssen, dass das Verrechnen von Konzessionsgelder für die Netznutzung im kommunalen Strombereich gar nicht zulässig ist. Ein Bundesgerichtsurteil in einem vergleichbaren Fall in einem anderen Kanton hat letztlich den Ausschlag gegeben, dass nun auch die Dietliker Behörden über die Bücher gehen müssen.

Der im August vom Gemeinderat festgelegte und öffentlich publizierte Stromtarif 2019 muss daher nachträglich gesenkt werden. Zwar geht es beim strittigen Punkt um nicht einmal einen halben Rappen auf der Tarifliste – genauer: 0.45 Rappen pro Kilowattstunde – aber der Wegfall dieses Betrags hat für die Werke und die Politische Gemeinde finanzielle Folgen in sechsstelliger Höhe. Denn das Dietliker Elektrizitätswerk gehört zu 100 Prozent der Gemeinde und wird als integraler Bestandteil der Werke innerhalb der Verwaltung geführt.

Jede Gemeinde braucht eigenes Gesetz als Grundlage

Gemäss neusten Erkenntnissen aus diesem Rekursfall, fehlt der Gemeinde Dietlikon eine vom Stimmvolk beschlossene formale Grundlage, um überhaupt Konzessionsabgaben erheben zu dürfen. Die Bundesrichter hielten in einem Präzedenzfall im März 2017 fest, dass das Bundesgesetz über die Stromversorgung (StromVG) von 2007 nicht Grundlage für die Erhebung dieser Abgabe sein kann.

Nach dem Wiedererwägungsentscheid der fünfköpfigen Dietliker Exekutive, wird der Tarifbeschluss für die neuen Strompreise des Jahres 2019 «entsprechend angepasst». Das teilt die Gemeinde in einer Stellungnahme in der aktuellen Ausgabe der Lokalzeitung «Kurier» mit. Im Klartext heisst das: Dem lokalen Elektrizitätswerk werden im nächsten Jahr Einnahmen von 283'000 Franken vorläufig ersatzlos gestrichen, wie weiter ausgeführt wird. Dieser Betrag müsste deshalb auch aus dem Budget 2019 entfernt werden.

«Niemand hat es bisher für nötig gehalten, die Rechtmässigkeit der Konzessionsabgabe abzuklären.»Erich Nufer, Rekurrent gegen die Dietliker Konzessionsabgabe

Der Ertragsausfall bringt die Gemeinde Dietlikon freilich nicht gerade ins Wanken, sei doch genügend Eigenkapital vorhanden, um den Fehlbetrag zu decken, tönt’s aus dem Gemeindehaus. Aber die Suche nach Alternativen für die unerwartet plötzlich versiegte Einnahmequelle ist bereits im Gang.

Bereits am nächsten Montag 3. Dezember werden die Dietliker Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung über das Budget fürs nächste Jahr debattieren. Bevor abgestimmt wird, will der Gemeinderat die Stimmberechtigten aber noch explizit über den unerwarteten Wegfall auf der Einnahmenseite informieren. «Der Gemeinderat behält sich zudem vor, der Versammlung einen Antrag zur Anpassung des Budgets zu unterbreiten», heisst es in der behördlichen Stellungnahme.

Steter Tropfen hölt den Stein

Der private Rekurrent Erich Nufer sieht sich in seinen Aufrufen, seinem Engagement und seinen Kritikpunkte bestärkt. Der umtriebige Familienvater, der keiner Partei angehört und selber bei einem anderen grossen, öffentlichen Stromversorger im Kanton Zürich arbeitet, mag aber nicht triumphieren. Er gilt als unbequemer Zeitgenosse, da er den Behörden in letzter Zeit öfters ganz genau auf die Finger geschaut hat. So habe er erst durch detaillierte Anfragen beim Gemeinderat herausfinden können, wie hoch die umstrittenen Einnahmen durch die kommunale Stromkonzession überhaupt seien, sagt er.

«Diese Abgabe hat den Charakter einer reinen, zusätzlichen, einseitigen Steuer und verstösst gegen das Gleichbehandlungsprinzip», argumentierte Nufer in seinem Rekursschreiben an den Regierungsrat. Denselben Punkt hatte er schon Anfang 2016 in einem Beitrag in der Dorfzeitung vorgebracht und auch bei der anschliessenden Diskussion um neue Werksverordnungen der Gemeinde öffentlich kritisiert. Nufer ortete beim Stromtarif Unzulässigkeiten. Denn nur noch auf Strom des eigenen Elektrizitätswerks erhebe Dietlikon dieses «völlig veraltete Instrument» (Konzessionsabgabe) einer «Bodennutzungssteuer».

Und er hielt sich schon vor zweieinhalb Jahren nicht zurück mit klaren Worten, als er schrieb: «Pikant, diese Abgabe wird vom Gemeinderat nur auf Strom erhoben. Die anderen Leitungsnetze, wie die Glasfasern, das Zu- und Abwasser und sogar das Gasnetz des fremden Werks Wallisellen nutzen den öffentlichen Grund gratis.» Das könne doch nicht sein, liess er die Leserschaft der Dorfzeitung in zuweilen scharfem Ton wissen. – «Aber niemand hat es bisher für nötig gehalten, die Rechtmässigkeit der Konzessionsabgabe abzuklären», staunt Nufer über den Gemeinderat, seine Mitbürger und die Parteien.

Rückforderungen für die letzten 10 Jahre angekündigt

An seiner Kritik gegenüber der Konzessionsabgabe für die Stromnetzbenutzung hält der diplomierte Betriebswirtschafter Nufer weiterhin fest. Und er kündigt an, dass er beabsichtige weitere Schritte zu unternehmen. «Ich werde nun die Konzessionen der letzten zehn Jahre zurückfordern.» Dabei geht es gemäss seinen Berechnungen um eine Summe von insgesamt 3,3 Millionen Franken, welche die Gemeinde ohne ausreichende gesetzliche Grundlage von den Stromkunden kassiert hat.

Die Gemeinderat beruft sich indes darauf, dass eine solche Konzession von verschiedenen Zürcher Gemeinden erhoben werde. Man habe daher die Gemeindewerke beauftragt zu prüfen, ob – und unter welchen Bedingungen – eine gesetzliche Grundlage für die Erhebung einer solchen Abgabe nachträglich geschaffen werden könne. Neueste Erkenntnisse erwartet der Gemeinderat bis Ende März 2019. (Zürcher Unterländer)