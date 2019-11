«Im Asylbereich kann niemand genaue Prognosen machen»

Das Flüchtlings- und Asylzentrum Müliweg ist bald bezugsbereit. Es wird nicht voll belegt sein. Hat die Stadt Bülach falsch geplant?

Daniel Knöpfli: Nein, die Planung war richtig. Bauprojekte in dieser Dimension haben einen sehr langen Vorlauf. Einerseits für die Planung, aber auch für den politischen Prozess, der dahinter steht. Bereits vor neun Jahren haben wir uns mit einem möglichen neuen Zentrum auseinandergesetzt. Damals war auch die Frage des Standorts umstritten. Niemand wollte das Zentrum bei sich in der Nähe. In den letzten Jahren gab es mehrere Anläufe für Neubauprojekte. Eines wurde beispielsweise zurückgezogen, weil unklar war, wie sich das Asylwesen in der Schweiz und auch in Bülach entwickeln würde.

Wieso war die Entwicklung unklar?

Im Asylbereich kann niemand präzise Prognosen machen. Das zeigen die letzten 25 Jahre, besonders die Flüchtlingswelle 2015. Die europäische Flüchtlingspolitik, die Lage im Nahen Osten und auch in Afrika sowie die schweizerische Flüchtlingspolitik beeinflussen das Asyl- und Flüchtlingswesen, auch in Bülach.

Kommt der Betrieb eines zu grossen Zentrums nicht viel zu teuer?

Bülach musste in den letzten Jahren sehr viel Geld ausgeben für Provisorien und Umbauten. Beim Jahreswechsel 2015/2016 mussten wir sogar eine unterirdische Zivilschutzanlage öffnen, weil wir zu wenig Platz hatten. Die Sicherheits- und Brandschutzkosten waren hoch.

Daniel Knöpfli

Leiter Soziales und Gesundheit

Stadt Bülach

All das kommt wesentlich und nachweislich teurer als der Betrieb eines Zentrums. Es bedeutete in den letzten Jahren und auch aktuell noch viel Mehrarbeit für unsere Mitarbeitenden, sowohl an der Basis zusammen mit den Asylsuchenden und Flüchtlingen als auch im Büro. Die ständig wechselnde Infrastruktur verlangte viele Vor- und Nachbereitungsarbeiten. Unsere Mitarbeitenden der Flüchtlings- und Asylkoordination, der Immobilien und des Sekretariats Soziales und Gesundheit leisten diesbezüglich seit Jahren hervorragende Arbeit.

Um das Zentrum besser auszulasten, nimmt Bülach Asylsuchende aus Hochfelden auf. Kommen Personen aus anderen Gemeinden dazu?

Bis jetzt gibt es nur die Leistungsvereinbarung mit Hochfelden. Der Stadtrat befürwortet, dass Bülach die Betreuung, Beratung und Beherbergung für Personen aus dem Asylbereich für andere Gemeinden im Zentrum Müliweg anbietet. Wichtig dabei ist, dass die Kosten vollumfänglich durch diese getragen werden.

Damit steht man jedoch in der Kritik. Es gibt Befürchtungen, dass Bülach auf einem Teil der Kosten sitzen bleibt.

Alle Leistungen werden verrechnet. Dies wurde in der Leistungsvereinbarung so festgelegt. So wird nicht nur die Globalpauschale für Hochfelder Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene direkt an Bülach ausbezahlt, sondern auch die Integrationskosten, sofern diese nicht der Bund oder der Kanton tragen. Weiter bezahlt Hochfelden auch allfällig nötige situationsbedingte Leistungen. Zudem wurde auch vereinbart, dass die Pauschale bei sich ändernden Kosten angepasst wird.

Ist es sinnvoll, wenn sich andere Gemeinden mit Geld aus der Verantwortung stehlen?

Hochfelden bleibt in der Verantwortung. Die dortigen Behörden sind auch in Zukunft für ihre Klienten zuständig. Wir erbringen für Hochfelden einfach die Basisarbeit, also die Unterbringung, Betreuung und Beratung. Sollte es beispielsweise Rechtsmittelverfahren mit Klientinnen oder Klienten aus Hochfelden geben, werden weiterhin die dortigen Behörden zuständig und verantwortlich sein, wir unterstützen sie dann einfach mit unserem fachlichen Wissen.

Was geschieht mit den auswärtigen Zentrumsbewohnern, wenn Bülach plötzlich wieder mehr Asylsuchende und Flüchtlinge aufnehmen muss?

Auch das ist geregelt. Sollte die Stadt Bülach aufgrund steigender Zahlen im Asylbereich zu wenig Kapazitäten in eigenen Unterkünften haben, muss Hochfelden selber dafür besorgt sein, den allfällig nötigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Würde sich eine solche Situation abzeichnen, würden wir die Gemeinde Hochfelden rechtzeitig informieren.

Das Zentrum soll auch für Notwohnen für Schweizerinnen und Schweizer genutzt werden. Kann dieses Nebeneinander funktionieren?

Ja, das kann es. Man muss festhalten, dass das vorübergehende oder befristete Notwohnen ja nicht nur für Schweizerinnen und Schweizer, sondern auch für Migrantinnen und Migranten, die nicht über ein Asylgesuch in die Schweiz gereist sind, schon lange besteht. Solche befristete Notwohnmöglichkeiten werden in Bülach schon seit je von Migrantinnen und Migranten und von Schweizerinnen und Schweizern gemeinsam genutzt. Das hat auch im inzwischen zurückgebauten Provisorium an der Fangletenstrasse funktioniert.

Neu am Zentrum Müliweg ist, dass dort Menschen, die über ein Asylgesuch eingereist sind, und Menschen, die aufgrund von Heirat oder Arbeit in die Schweiz gekommen sind sowie Schweizerinnen und Schweizer für befristetes Notwohnen vorübergehend unter demselben Dach leben werden. Entscheidend ist dabei, wie die konkreten Konstellationen der Bewohnenden aussehen. Und darauf werden wir genau achten.

Es gibt Bülacherinnen und Bülacher, die im Zusammenhang mit der neuen Unterkunft am Müliweg von einem Luxusbau sprechen.

Am Samstag, 14. Dezember, wird Stadtrat Rudolf Menzi das neue Zentrum einweihen. Die Bevölkerung ist dann eingeladen, sich ein Bild zu machen. Wir haben das Zentrum baulich sehr einfach geplant und ausgestattet. Jede Besucherin und jeder Besucher kann am Tag der offenen Tür dann selber beurteilen, wie er oder sie die Lebensweise im Zentrum Müliweg beschreiben würde.

Was ist das neue Flüchtlings- und Asylzentrum für Sie persönlich?

Ein Geschenk der Bülacher Stimmbevölkerung und der Bülacher Politik, für das ich dankbar bin. Ich bin überzeugt, dass es richtig ist, dass das neue Zentrum bald seinen Betrieb aufnehmen kann. Es wird ermöglichen, dass die immer wieder da gewesenen Schwankungen im Asyl- und Flüchtlingsbereich und je nach Auslastung auch für das befristete Notwohnen aufgefangen werden können, ohne dass immer wieder enorm teure Provisorien gebaut werden müssen. Ich denke, das wird mit der Zeit auch eine gewisse Ruhe für das Thema befristetes Notwohnen in Bülach bringen.