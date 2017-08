Im Herzen tragen alle die gleiche Sprache

Am frühen Freitagabend sind die Festbänke vor der Stadthalle bereits gut besetzt. Unzählige Besucher schlendern von Stand zu Stand, versuchen hier ein Currygericht, probieren dort einen Satay-Spiess. Auch das Singha-Bier scheint begehrt zu sein. Zwei Musikgruppen spielen, Kinder rennen fröhlich herum — nichts scheint die friedliche Stimmung stören zu können. Gegen 19 Uhr ziehen jedoch bedrohliche Wolken auf. Die Organisatoren rund um Tom Mahiphund werfen sorgenvolle Blicke in Richtung Himmel. Wenige Minuten später hat der Sicherheitsdienst alle Hände voll zu tun, denn die Sturmböen werden immer stärker. Sonnenschirme werden zugeknüpft, Werbebanner entfernt. Der Strom fällt kurzzeitig aus. Aus Sicherheitsgründen werden alle Gäste in die Stadthalle gebeten. Alles läuft ruhig ab, keine Spur von Panik. Und wie es sich für ein Land wie Thailand, das mehrheitlich vom buddhistischen Glauben bestimmt wird, gehört, bleibt die Stimmung auch in der vollen Stadthalle friedlich. Thailändische und Schweizer Kultur vermischen sich — genauso wie sich dies die Organisatoren gewünscht haben.

«Kleine Stadt, grosses Herz»

Stadtrat Jürg Hintermeister begrüsst die Gäste in der Stadthalle. «Eine kleine Stadt mit einem grossen Herzen», nennt er Bülach und lobt den Event als «bestes Beispiel für Harmonie und freundschaftliche Partnerschaft». Organisator Tom Mahiphund spricht das Publikum auf Thai und Deutsch an. «Wir haben die Schweizer Kultur sehr gern.» Während thailändische Geigenklänge ertönen, sagt Vidarshana Munasinghe, Honorarkonsul von Sri Lanka: «Wir tragen im Herzen alle die gleiche Sprache.» Er weist auf die Kinder der zweiten und dritten Generation hin. «Auch wenn sie Schweizerdeutsch sprechen, darf ihre Thai-Kultur nicht vergessen gehen.»

Kultur näherbringen

Valenda Penne vom Organisationskomitee verliert trotz Sturmböen ihr herzliches Lächeln nicht. «Neu haben wir bei dieser neunten Ausgabe des Festivals die Stände in der Stadthalle ausgeweitet. Es gibt 50 Food-Stände im Freien und 20 Non-Food-Stände im Innern. Der Spa-Bereich ist nun im Eingangsbereich der Halle platziert, und man kann in Ruhe eine Massage geniessen und sich über Kosmetikartikel beraten lassen.» Im Aussenbereich sei alles etwas offener gestaltet worden, und ein Biergarten sei dazugekommen. «Wir klären jedes Jahr die Bedürfnisse ab. Unser Ziel ist es, den Gästen von Jung bis Alt die Thailändische Kultur zu zeigen.»

In der Stadthalle sind nun alle Tische besetzt. Sogar auf der Treppe zur Bühne wird gegessen. Handys werden gezückt, um den in Thailand sehr berühmten Sänger Mike Piromporn zu fotografieren. «I love Switzerland», sagt dieser und bringt mit seinem Lächeln einige Damenherzen zum Schmelzen. «Laew Pop Gan Mai» — auf Wiedersehen.

(zuonline.ch)