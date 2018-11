Implenia erweitert den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat des international tätigen Baukonzerns Implenia hat, gestützt auf die Empfehlung seines Nominierungsausschusses beschlossen, der Generalversammlung die Zuwahl von Barbara Lambert in den Verwaltungsrat vorzuschlagen. Wie das Unternehmen mit Sitz in Dietlikon schreibt, verfüge Lambert dank ihrer langjährigen Tätigkeit als Partnerin bei Arthur Andersen/Ernst & Young sowie als Geschäftsleitungsmitglied der Banque Pictet & Cie S.A. über eine reiche internationale Berufserfahrung, unter anderem im Bereich M&A, sowie ausgewiesene Expertise in den Bereichen Rechnungslegung, Risk Management und interne Kontrollverfahren.

Zusätzlich zur Leitung der Prüfungsaktivitäten im Finanzsektor von Ernst & Young Schweiz war sie auch Prüferin bei einer Schweizer Grossbank. Bis am 31. März dieses Jahres war sie Mitglied des Geschäftsleitungskomitees und Group Chief Risk Officer bei Banque Pictet & Cie S.A. Und seit dem 1. April gehört Barbara Lambert dem Verwaltungsrat der Bank an. Zudem ist sie seit dem 16. Mai Mitglied des Aufsichtsrats, des Risiko-Komitees und Präsidentin des Audit-Komitees der Deutschen Börse AG.

Hervorragend vernetzt

«Wir sind überzeugt, dass Barbara Lambert eine grosse Bereicherung für den Verwaltungsrat von Implenia sein wird. Sie bringt langjährige, internationale Erfahrung und umfassendes Fachwissen mit. Gleichzeitig ist sie in wichtigen Märkten von Implenia hervorragend vernetzt», sagt Verwaltungsratspräsident Hans Ulrich Meister.

Mit der Zuwahl von Barbara Lambert wird der Verwaltungsrat wieder aus sieben Personen bestehen. Implenia trägt damit den gestiegenen Anforderungen an die Verwaltungsratstätigkeit im Zusammenhang mit dem Wachstum der Gruppe Rechnung und stärkt damit die Diversität im obersten Gremium. Das Dietliker Unternehmen sieht vor, Barbara Lambert mittelfristig die Leitung des Prüfungs- und Risikoausschusses zu übertragen. (red)