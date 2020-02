In Glattfelden scheitern alle Kandidierenden am absoluten Mehr

Vier Kandidierende haben sich um einen Sitz im Glattfelder Gemeinderat bis 2022 beworben. Doch niemand schaffte im ersten Wahlgang das absolute Mehr. Der zweite Wahlgang ist für den 17.Mai geplant.

Nimmt man die erste Runde als Massstab, steigt der parteilose Heinrich Maag mit den besten Chancen ins Rennen. Er holte 487 Stimmen. Obwohl auch er das absolute Mehr von 585 Stimmen deutlich verpasste, war er mit seinem Ergebnis zufrieden. Schliesslich hielt er die weiteren Kandidierenden deutlich auf Distanz: Marc Jäger (GLP) bekam 264 Stimmen, Irma Frei (parteilos) 261 und Franz Stocker (parteilos) 94. Dazu gab es 89 Stimmen für vereinzelte Personen. Die Stimmbeteiligung lag bei 40,3 Prozent.

«Super», kommentierte Maag sein Ergebnis. «Ich bin sehr zufrieden und extrem stolz.» Bei vier Kandidierenden sei es nicht weiter erstaunlich, wenn im ersten Wahlgang niemand das absolute Mehr erreiche. Dass er mehr als 200 Stimmen vor dem nächsten Kandidaten liege, mache ihn «extrem happy». Für den zweiten Wahlgang sei er deshalb zuversichtlich. Damit ist auch gesagt, dass Maag dort antreten wird.

Bedenkzeit für weitere Wahl

Bei den anderen Kandidierenden ist das noch nicht so klar. Marc Jäger, Irma Frei und Franz Stocker benötigen etwas Bedenkzeit. Und alle waren von der Anzahl erzielter Stimmen im ersten Wahlgang enttäuscht. Jäger gab zudem zu denken, dass die Stimmbeteiligung sehr tief gewesen sei. «Es ist ernüchternd, zumal im Vorfeld ja noch selten so viel gelaufen ist wie dieses Mal.» Im Sommer hatte der Glattfelder Gemeinderat für negative Schlagzeilen gesorgt – etwa mit einem Laptop-Verbot an Sitzungen.

Mit Blick auf den Wahlkampf fand Irma Frei «speziell», dass sich namentlich bürgerliche Parteien nicht offen engagiert hätten. Die SP und die GLP unterstützten Jäger, das sei offiziell dann aber alles gewesen. Ihr eigenes Resultat enttäuschte sie ebenfalls. Insbesondere vor dem Hintergrund ihrer langjährigen politischen Aktivität. Stocker sagt, er hätte erwartet, dass die Kandidierenden näher beisammenliegen.