In Schöfflisdorf kann man mit weniger Papier bauen

Egal, ob eine Solaranlage auf dem Dach oder der Anbau eines Wintergartens: Wer im Kanton Zürich ein Baugesuch einreichen will, braucht viel Papier. Nicht so in Schöfflisdorf. Dort können die Einwohner ihr Baugesuch seit Anfang Februar auf der Plattform «eBaugesucheZH» online einreichen.

Die Wehntaler Gemeinde mit 1400 Einwohnern ist die einzige im Unterland, welche an der Einführungsphase der Plattform teilnimmt. Ebenfalls dabei sind Flurlingen und Ossingen im Bezirk Andelfingen. Die Gemeinden Aesch, Aeugst am Albis, Dübendorf, Pfäffikon und Richterswil waren bereits in der Pilotphase beteiligt und machen weiter mit, sodass sich derzeit insgesamt acht Gemeinden am Projekt beteiligen.

Das Video erklärt den künftigen Online-Bewilligungsprozess (Quelle: Youtube)

Der Kanton Zürich erhofft sich von der digitalen Abwicklung der Baugesuche einen effizienten und transparenten Austausch von Daten und Informationen zwischen Gesuchstellenden, Gemeinden und Kanton. Das Erfassen und Einreichen des Baugesuchs funktioniert mit einheitlichen Onlineformularen – wie bei der elektronischen Steuererklärung. Das System stellt sicher, dass die Unterlagen vollständig sind.

«Chance für die Gemeinde»

Simone Jetzer, Gemeindeschreiberin von Schöfflisdorf, erachtet die Plattform «eBaugesucheZH» als Chance für ihre kleine Gemeinde. «Ich möchte die Digitalisierung vorantreiben», sagt sie. Deshalb habe sich Schöfflisdorf gemeldet, als die Gemeinde von der zuständigen Stelle angeschrieben worden sei. «Ich bin der Meinung, es kann auch für die Bevölkerung ein Mehrwert sein, das Baugesuch elektronisch auszufüllen und einzureichen.» Denn dies ermögliche nicht nur schlankere Prozesse, eine einfachere Kommunikation mit dem Kanton, sondern vor allem auch Transparenz gegenüber der Bevölkerung. Auf der Plattform kann man beispielsweise jederzeit einsehen, wie weit das eigene Baugesuch schon bearbeitet ist.

«Seit dem effektiven Start der Plattform Anfang Februar haben sich bereits einige weitere Gemeinden dafür interessiert», sagt Samuel Zuber, zuständiger Projektleiter beim Amt für Raumentwicklung des Kantons Zürich. Es sei geplant, dass bis nach den Sommerferien 30 Gemeinden mitmachen. Danach erfolge schrittweise die Anbindung der restlichen Gemeinden. Im Kanton Zürich werden jährlich 14500 Baugesuche eingereicht.

Ganz ohne Papier wird es aber vorerst auch in Schöfflisdorf nicht gehen. Noch lässt das Gesetz nämlich kein vollständig papierloses Verfahren zu. Das bedeutet für Gesuchstellende: Baugesuch und Pläne zweifach ausdrucken und zusammen mit einer unterschriebenen Eingabequittung bei der Gemeinde einreichen – physisch am Schalter. Diese gesetzliche Lücke soll aber geschlossen werden, verspricht man beim Kanton.

Die öffentliche Auflage des Gesuchs und der Baurechtsentscheid erfolgen bis auf weiteres in Papierform – genauso wie es in allen Gemeinden weiterhin möglich ist, Baugesuche auf Papier einzureichen.