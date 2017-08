In der Kernzone hat Solarenergie gute Karten

Den einen gefällts, den anderen nicht: Solarpanels verändern ohne Zweifel die Hausdächer. Die Anfragen für Bewilligungen von Solaranlagen nehmen überall stetig zu. Auch in Wil wollte sich der Besitzer eines Doppelbauernhauses an der Hohlgasse die Sonnenergie nutzbar machen und Solarpanels montieren.

Solarenergie soll gefördert werden

Dagegen hat ein Vertreter des Heimatschutzes Einsprache erhoben. Das gesamte Dorfbild würde unter der geplante Solaranlage leiden, insbesondere aber das Bauernhaus in der Kernzone von Wil selbst, wie auch ein gegenüberliegendes Haus, das im kantonalen Inventar als schützenswert aufgeführt ist.

Der Rekurs wurde jetzt aber abgewiesen. Wie das Baurekursgericht des Kantons Zürich festhält, sind in einem solchen Fall auch die gesetzgeberischen Bestrebungen zu beachten, derartige Projekte auf der Ebene des Raumplanungsrechts weiter zu fördern, ganz im Sinne der Energiestrategie des Bundes.

So gilt seit dem 1. Mai 2014 der revidierte Art. 18a des Raumplanungsgesetzes, wonach genügend angepasste Solaranlagen auf dem Dach grundsätzlich keiner Bewilligung mehr bedürfen. Selbst Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern müssen bewilligt werden, sofern sie die Denkmäler nicht wesentlich beeinträchtigen.

Für die geplante Indach-Solaranlage in Wil war demnach nur eine Baubewilligung erforderlich, weil sich das betroffene Gebäude in der Kernzone befindet und nicht, weil es im kommunalen Inventar der Schutzobjekte aufgeführt wäre. «Es bestehe lediglich eine Meldepflicht für Solaranlagen», sagt Gemeindeschreiberin Katja Wickhalder. Steht also wie hier die Bewilligung einer Solaranlage innerhalb einer Bauzone zur Diskussion, so ist einzig zu prüfen, ob die Solaranlage genügend auf dem Dach angepasst ist oder ob ihr nicht überwiegende öffentliche Interessen – namentlich des Natur- und Heimatschutzes – entgegenstehen.

Ortstermin zur Feststellung der Gesamtwirkung

Im vorliegenden Fall wurde eine vollflächige Indach-Anlage aus dunklen und reflexionsarmen Modulen geplant, die nicht über die Dachfläche hinausragen. Das Gericht hält fest, dass damit die Vorgaben der zu beurteilenden Solaranlage «nicht nur erfüllt, sondern sogar deutlich übertroffen» seien.

Bei einem Augenschein vor Ort hatten die Richter festgestellt, dass die Dachfläche des Gebäudes nur von einer ganz bestimmten Stelle aus einsehbar ist.

Der Rekurrent monierte auch, dass der Bewilligung der Solaranlage eine präjudizielle Wirkung zukomme. Will heissen, er befürchtete, dass zahlreiche weitere Häuser an der betroffenen Gasse nun mit einer Solaranlage ausgestattet würden. Das Gericht befand das Argument aber als nicht relevant. Allfällige künftige Baugesuche seien sowieso in jedem Einzelfall zu prüfen und müssten sich an die Grundlage der im Zeitpunkt des Entscheides herrschenden Gegebenheiten insbesondere der gültigen Gesetze richten.

Wie schon in einem ähnlichen Fall in diesem Jahr in Dietlikon ist das Argument Kernzone alleine nicht mehr tauglich für die Feststellung der Rechtmässigkeit oder Ablehnung einer Anlage. Mittlerweile sind die Solarpanels dank der technologischen Weiterentwicklung sehr viel leistungsfähiger. Ausserdem können sie heute auch mit weniger Reflexion und ins Dach passend gebaut werden. Solaranlagen in Kernzonen werden also vermehrt nicht mehr als Beeinträchtigung des Ortbildes erkannt. (Zürcher Unterländer)