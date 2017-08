In der Kläranlage Kloten-Opfikon hat die Zukunft der Abwasserreinigung begonnen

Das Nereda-System

Mit dem Nereda-Verfahren wird auf der Abwasserreinigung Kloten-Opfikon (AKO) ein neues Zeitalter der Abwasserreinigung eingeläutet. Die noch junge Abwasser­aufbereitungs-Tech­nologie wurde an der Uni Delft in den Niederlanden ent­wickelt und ist heute weltweit in über 30 kommunalen Anlagen im Einsatz. Die meisten davon stehen in Europa, weitere auch in Südafrika, Südamerika und Australien. Die älteste Referenz ist seit 2009 in Betrieb. In der Schweiz setzt neben der AKO auch die ARA Sarneraatal auf das neue System. Die Anlage in Alpnach soll im Frühjahr 2018 in Betrieb gehen.

Konkret wird beim Nereda-Verfahren das Abwasser im Anschluss an die mechanische Reinigung nicht mehr in weitere Klärbecken entlassen, sondern in Reaktoren gepumpt. Dort werden in einem Zusammenspiel von Luft, Wasser­menge und Zeit Mikroorganismen das Wasser in einem bio­logischen Prozess reinigen und herkömmliche Reinigungsstufen auf der Kläranlage ersetzen. Das neue System benötigt sowohl­ weniger Platz als auch weniger Energie im Vergleich zum alten Verfahren.

Das neue ­Verfahren wurde auf der AKO von Juni 2014 bis April 2015 während elf Monaten unter reellen Bedingungen im Pilotmassstab getestet. Dazu wurde in einem Schiffscontainer eine Anlage untergebracht. Diese verfügte über einen Reaktor von rund 1,5 Kubikmeter Volumen. Die Tests verliefen so erfolgversprechend, dass sich die Verantwortlichen dazu entschieden, das Nereda-Verfahren vollständig einzuführen.red