In der Parkallee stehen 2000 Quadratmeter leer

In zehn Tagen eröffnet Aldi eine neue Filiale an der Weieracherstrasse in Bachenbülach. Die bisherige Filiale des Discounters im Einkaufszentrum Parkallee bleibt bis zum Vortag offen. «So können wir einen nahtlosen Übergang gewährleisten», sagt Philippe Vetterli von der Medienstelle des Unternehmens. Während man sich bei Aldi auf den Einzug in den Neubau freut, sucht man in der Parkallee noch immer nach einem Nachmieter.

Seit Monaten wird die nun frei werdende Fläche von gut 1500 Quadratmetern auf den Immobilienportalen angeboten. Doch nicht nur diese. Es ist zudem eine weitere, rund 300 Quadratmeter grosse Fläche im Erdgeschoss inseriert. Im ersten Stock steht seit längerem ein rund 170 Quadratmeter grosses Ladenlokal leer.

Parkallee-Vermieterin gibt sich bedeckt

Bei der Vermieterin der Parkallee, Privera AG, ist auf Anfrage nur soviel in Erfahrung zu bringen: «Wir führen aktuell Gespräche mit möglichen Interessenten für die Aldi-Fläche.» Auf alle weiteren Fragen – unter anderem darauf, ob das Center auch ohne Lebensmittelanbieter mit Frischprodukten überleben könne – gibt sich die Privera-Kommunikationsverantwortliche Katharina Bornhauser bedeckt: «Weitere Auskünfte können wir leider nicht geben.»

Vor sechs Monaten tönte es noch optimistischer: «Die Parkallee konnte sich trotz prominenten Wegzügen immer wieder neu orientieren und die treue Stammkundschaft halten», sagte Bornhauser. Man setze auf Innovationskraft und neue Formate wie Pop-up-Geschäfte. Tatsächlich war mit «Tchibo» bis vor kurzem ein solches Pop-Up-Geschäft in der Parkallee eingemietet. Auch dieses wurde zwischenzeitlich geschlossen.

Manor verspricht Infos zur Zukunft

Im Januar gab das Warenhaus Manor bekannt, seine Filiale in Bachenbülach per Ende April zu schliessen. Diese liegt unmittelbar neben der neuen Aldi Filiale. Die Besucherfrequenz sei unzureichend gewesen, um den Standort langfristig wirtschaftlich betreiben zu können, schrieb das Unternehmen. Wie es mit der Manor-Filiale weitergeht, kann man auf Anfrage noch nicht sagen, stellt aber noch diese Woche weitere Informationen in Aussicht.

Rietbach setzt auf Medizin und Dienstleistungen

Zwischen Parkallee und Coop Megastore ist seit längerem ein Bauprojekt hängig. Die Basler P&F Immobilien AG wird dort das Rietbach Center realisieren (der ZU berichtete). Das Unternehmen hat das 11’000 Quadratmeter grosse Grundstück für 6,5 Millionen Franken von der Gemeinde gekauft.

Dass der Spatenstich noch nicht erfolgt ist, hat gemäss Sebastian Kaiser von P&F nichts mit mangelnden Mietinteressenten, sondern vielmehr mit behördlichen Auflagen zu tun. «Wir mussten die Brandschutzplanung überarbeiten und es war ein geologisches Gutachten betreffend Einbauten im Grundwasser erforderlich.» Das habe aufwendige Bohrungen zur Folge gehabt. Ausserdem habe man mit dem Kanton komplexe Fragen zum Hochwasserschutz klären müssen. Die Unterlagen sind nun eingereicht. «Wir gehen davon aus, dass das Baubewilligungsverfahren nun zügig vorangetrieben werden kann», sagt Kaiser.

Ankermieter im Rietbach Center wird ein Hotel mit insgesamt 62 Zimmern sein. «Einziehen wird auch ein Ärztezentrum, welches die Grundversorgung im Zürcher Unterland teilweise entlasten soll», sagt Kaiser. Ebenso sind eine Praxis für Physiotherapie und eine Kinderkrippe vorgesehen.

Da die «Einkaufsmeile» rund um Coop, Jumbo, Aldi und der Parkallee praktisch alles abdecke, was für den täglichen Gebrauch notwendig sei, setzt man im Rietbach Center vor allem auf die Gesundheitsbranche und Dienstleistungsangebote. Das Rietbach Center werde zweifellos Synergieeffekte zu den benachbarten Centern schaffen und für zusätzliche Frequenz sorgen, sagt Kaiser. Stand heute wird das neue Center in Bachenbülach im Spätherbst 2021 eröffnet werden.