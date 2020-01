In dreissig Minuten ist das Elektrofahrzeug aufgeladen

Elektrofahrzeuge boomen. Die aktuellste Statistik des Branchenverbandes Auto-Schweiz zeigt, dass im vergangenen Jahr insgesamt 311 466 neue Personenwagen auf die Strassen der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein gekommen sind, ein Wachstum zum Vorjahr von 3,9 Prozent. 2019 verfügte erstmals mehr als jedes zehnte neue Auto in einem Kalenderjahr über einen alternativen Antrieb: Der Anteil von Elektro-, Hybrid-, Gas- und Wasserstoff-Modellen lag bei 13,1 Prozent. Rein elektrische Personenwagen konnten ihren Marktanteil von 1,7 Prozent im Vorjahr auf 4,2 Prozent mehr als verdoppeln.

All diese Elektrofahrzeuge müssen irgendwann wieder aufgeladen werden. Und ohne komfortables Aufladen wären Elektroautos wohl wenig attraktiv. Deshalb wird das Netz der Lademöglichkeiten an zentralen Orten stetig ausgebaut. Auch die lokalen Stromanbieter sind bei diesem Ausbau mit von der Partie. So hat beispielsweise die Energie Opfikon AG Anfang Dezember eine öffentliche Ladestation an der Hohenbühlstrasse nahe des Hotels Hilton in Betrieb genommen. Zum einen erweitert die Energie Opfikon AG damit ihr bisheriges Versorgungsangebot, indem sie erstmals als Stromversorgerin für Elektrofahrzeuge auftritt. Zum anderen handelt es sich bei der Ultraschnell-Ladestation um ein topmodernes Produkt. Mit einer Ladeleistung von 175 kW und zwei Anschlüssen kann nach Angaben von Energie Opfikon die neue Ladestation beispielsweise ein Tesla-Fahrzeug in 30 Minuten vollständig laden.

Ebenfalls im Dezember 2019 hat Energie Opfikon eine zweite Ladestation in Betrieb genommen. Die konventionelle Ladestation mit einer Leistung bis 22 kW an der Oberhauserstrasse steht wie die erste an 365 Tagen während 24 Stunden zur Verfügung. Beide Ladestationen werden gemäss Angaben von Energie Opfikon mit 100 Prozent erneuerbarer Energie versorgt.

14 neue Ladestationen im Glattzentrum

Nicht nur in Opfikon auch in Wallisellen hat die lokale Energieversorgerin die Infrastruktur ausgebaut. Die Werke Versorgung Wallisellen AG (kurz «die Werke») hat bereits Anfang November im Glattzentrum 14 Ladestationen eröffnet. Diese stehen auf der Parkebene 5 bereit. Die schnellste der Stationen lädt mit einer Ladeleistung 50kW-DC dreimal schneller als die anderen. Ein Fahrzeug der Marke Tesla soll damit beispielsweise innert einer Stunde etwa zur Hälfte aufgeladen werden. Der nachhaltig produzierte Strom stammt nach Angaben von die Werke aus 100 Prozent Wasserkraft. Gemäss Mitteilung weist die Anlage eine weitere Besonderheit auf: Auch wenn elf Autos gleichzeitig tanken, reduziert sich die gelieferte Leistung pro Auto nicht.

Insgesamt 14 Ladestation des lokalen Versorgers die Werke stehen seit November im Glattzentrum bereit. Bild: PD

Damit die Elektromobilität weiter an Fahrt gewinnt, engagieren sich die Werke auch andernorts als lokale Dienstleisterin für Ladelösungen. So prüfen sie aktuell auch zusammen mit der Gemeinde Wallisellen weitere Standorte, etwa in Quartieren. Zudem entwickeln und planen sie Ladelösungen für Ein- und Mehrfamilienhäusern.