Initiative schreckt Gemeinderat auf

Mit seiner Altersheim-Initiative hat ein privater Initiant in Bassersdorf in ein Wespennest gestochen. Nach Jahren stiller Abklärungen und Evaluationen seitens der Behörden, diskutiert jetzt ein ganzes Dorf über die Zukunft des örtlichen Altersheims. Dieses wird bislang von der Gemeinde selber geführt. Doch nun steht am 10. Juni ein Grundsatzentscheid über Art und Form des künftigen Altersheims Breiti an.

Während der bisherige Bassersdorfer Gemeinderat das «Breiti» an eine noch zu bestimmende externe Betreiberfirma auslagern will – Grundstück und Liegenschaft aber behalten möchte – zielt die Absicht des Initianten in Richtung einer Rechtsformänderung. Ob Aktiengesellschaft, Genossenschaft oder interkommunale Anstalt, das lässt der Initativtext offen. Einzige Auflage bei dieser Variante: die Stimmenmehrheit müsste bei der Gemeinde liegen.

Die Unterbringung der Senioren und deren Pflege sind meist keine breit diskutierten Themen. Während gleich nebenan in Wallisellen das Alters- und Pflegezentrum Wägelwiesen im vergangenen Herbst ohne grosse Diskussionen privatisiert wurde, sieht es in Bassersdorf etwas anders aus. Einerseits durchkreuzt die nun vorliegende Initiative bereits die Pläne des Gemeinderats und andererseits tritt im Abstimmungskampf plötzlich auch noch die wiedererstarkte Linke des 12 000-Einwohner-Dorfes mit einem Flyer in Szene. Das hat nun die Behörden aufgeschreckt.

«Fakten klären»

«Verschiedene Meinungen sind gut, aber Unwahrheiten verbreiten geht nicht», ärgert sich der zuständige Gemeinderat Christoph Füllemann (parteilos). Er spielt auf die Sozialdemokratische Partei (SP) an, die mit Argumenten für ein doppeltes Nein zur Auslagerung und zur Rechtsformänderung des Altersheims Breiti wirbt.

Da müsse man «Fakten klären», sagt Füllemann. Was ihn erbost, ist die Behauptung, wonach die demokratische Kontrolle verloren ginge. «Der Gemeinderat behält auch nach der Herauslösung ein Mitspracherecht», kontert er die entsprechende SP-Aussage – «auch bei den Tarifen». Dazu würde eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen. Und via Budgetversammlung gebe es weitere Kontrollmöglichkeiten.

Job-Garantie fürs Personal

«Bewohner und Mitarbeitende des Altersheims stehen im Mittelpunkt. Sparmassnahmen wären kontraproduktiv, da jeder Bewohner und jede Bewohnerin selber wählen kann, in welches Alters- oder Pflegeheim er oder sie eintreten möchte», sagt Christoph Füllemann zum Vorwurf die Angebotsqualität werde leiden. Und zur Personalfrage gibt er zu bedenken: «Die bis jetzt evaluierten Betreibergesellschaften garantieren die Übernahme des bestehenden Personals für mindestens ein Jahr. Der Gemeinderat wird sich für faire Arbeitsbedingungen einsetzen.»

Während sich die SVP in Sachen Altersheim zurückhaltend gibt, meldet sich die FDP umso deutlicher zu Wort. In einer Stellungnahme kontert sie die wichtigsten SP-Argumente mit «Stimmt nicht!». Die EVP sieht zwar Bedarf für mehr Spielraum und Anpassungen beim Altersheimbetrieb, ist sich aber nicht einig, wie das bewerkstelligt werden könnte. (Zürcher Unterländer)