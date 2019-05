Initiative verlangt Zustupf für alle Vereine

So schnell lässt er sich nicht abwimmeln, schon gar nicht, wenn er Ungerechtigkeiten wittert. Dölf Kellenberger (79) hat dafür gesorgt, dass die Bassersdorfer – einmal mehr – über eine Einzelinitiave abstimmen können. Wenn am 19. Mai über Steuerreform samt AHV-Finanzierung sowie die Anpassung der Waffenrichtlinie abgestimmt wird, entscheiden die Bassersdorfer auch über die Unterstützung ihrer Dorfvereine.

Wobei es nicht um höhere Beiträge aus der Gemeindekasse geht, sondern darum, welche Vereine überhaupt etwas erhalten sollen. Auch die politischen Parteien? Denn sie sind ebenfalls als Vereine organisiert. Geht es nach dem Initianten, so sollen auch Parteien unter gewissen Umständen Geld als Unterstützung von der Gemeinde zugesprochen erhalten. Aber genau dies war nach einem Gemeindeversammlungsentscheid unterbunden worden. Kellenberger findet es nicht recht, dass die Parteien auf einen Antrag hin mit 36 zu 28 Stimmen explizit aus der Vereinsunterstützungsverordnung gestrichen wurden.

Passiert war es an einer Gemeindeversammlung von rund zwei Jahren. Bis heute ist die Sache allerdings nicht restlos geklärt. Der rüstige Rentner hatte schon während der Versammlung mit 69 Anwesenden angekündigt, er werde eine Beschwerde einreichen bei der zuständigen Aufsichtsbehörde in Bülach. Es könne doch nicht angehen, dass Gruppen diskriminiert würden, die sich ehrenamtlich und freiwillig für eine funktionierende Demokratie auf Gemeindeebene einsetzten.

Wenn vor Wahlen jeweils Kandidaten gesucht würden, sei man schliesslich auch froh, wenn die Parteien genügend politisches Personal lieferten. Es wäre somit nichts als fair, wenn auch die politischen Vereine namentlich für Jubiläen einen Zustupf erhielten, findet Kellenberger. Er selber war mal FDP-Mitglied, gehört nun aber schon länger keiner Partei mehr an.

Diskriminierung oder nicht?

Die angekündigte Beschwerde hat Kellenberger durchgezogen. Er gelangte sogar bis ans Verwaltungsgericht. Der Verweis aufs Diskriminierungsverbot in der Bundesverfassung ist sein Hauptargument. «Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen seiner Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der Lebensform, der religiösen oder politischen Überzeugung.» Aber der Rechtsweg habe sich inzwischen als «derart langwierig und unverhältnismässig» erwiesen, dass er auf einen Weiterzug verzichte, schreibt Kellenberger im Initiativtext. Ein glücklicher Ausgang in seinem Sinne sähe so aus: «Mit der Zustimmung zur Einzelinitiative würde erreicht, dass die politischen Parteien wie andere Vereine berechtigt sind, einen Antrag auf einen Jubiläumsbeitrag zu stellen.»

1000 Franken alle 10 Jahre

Um wie viel Geld geht es aber überhaupt bei den besagten Beiträgen? Die lapidare Antwort liefert die Rechnungsprüfungskommission (RPK) der Gemeinde. Ihr geht es um zu wenig. Man habe sich entschieden, «aufgrund der geringen finanziellen Auswirkungen nicht auf die Initiative einzutreten», heisst es seitens RPK schlicht.

Während die Bassersdorfer Verordnung über die Vereinsunterstützung nichts über konkrete Jubiläumsbeiträge sagt, hilft ein Blick ins entsprechende Reglement. Dort heisst es unter «weitere Formen» der Vereinsunterstützung: «Jubilierende Ortsvereine können mit einem schriftlichen Gesuch um einen Beitrag ersuchen. Das Gesuch muss bis im März des betreffenden Jahres eingereicht werden und Auskunft über die vorgesehene Verwendung des Geldes geben. Die Beiträge betragen im Maximum: 1000 Franken bei 10, 20, 30 Jahren (anschliessend in Schritten zu 10 Jahren) und 2000 Franken bei 25, 50, 75 und 100 Jahren (anschliessend in Schritten zu 25 Jahren).»

Der Gemeinderat möchte am Versammlungsentscheid vom 16. März 2017 festhalten. Er hält nun dagegen, dass gar keine Diskriminierung bestehe. Nicht jede Norm oder Massnahme stelle gleich eine Diskriminierung dar. «Das allgemeine Rechtsgleichheitsgebot erlaubt Ungleichbehandlungen, sofern diese mit ernsthaften sachlichen Gründen gerechtfertigt werden können.»

Und das klingt aus Sicht des Bassersdorfer Gemeinderats so: «Der Zweck der Vereinsunterstützungsverordnung liegt in der Förderung eines vielfältigen Dorflebens. Es ist somit der Gemeindeversammlung freigestellt, politisch neutralen Vereinen Beiträge auszurichten, um einem möglichst breiten Kreis der Bevölkerung die Teilnahme an den Vereinsangeboten zu ermöglichen. Und dies, ohne dass eine weltanschauliche Beeinflussung stattfindet.»

«Das will ich nicht»

Überdies verweist der Gemeinderat im Abstimmungsbüchlein etwas trotzig auf den Gesamtaufwand, welcher durch die Initiative entstanden sei. Das stünde «in keinem Verhältnis» zu den allfälligen Jubiläumsbeiträgen. «Allfälligen» deshalb, weil die Dorfregierung sogleich darauf hinweist, «dass die Gemeinde jubilierende Vereine mit einem Jubiläumsbeitrag unterstützen kann, aber nicht muss». Aus «verfahrensökonomischen Gründen» sei die verlangte Korrektur der Verordnung jedenfalls «nicht nachvollziehbar», so die Exekutive.

Schaut man nur auf die Zahlen, ist die Sicht des Gemeinderats nachvollziehbar. Das greife aber in der Sache zu kurz, ärgert sich der Initiant. Er fühlt sich durch den Text im Stimmbüchlein verunglimpft. «Muss man sich eine solche ‹Abkanzlung› gefallen lassen, mit der man im Prinzip öffentlich als kostenverursachender Querulant dargestellt wird, wenn man seine demokratisch-politischen Rechte, in diesem Fall ohne Eigennutzen, wahrnimmt?»

Die Abstimmung also noch einmal neu aufgleisen lassen? Mit einem neuen, «anständigeren» Abstimmungsbüchlein? «Das will ich nicht», sagt Kellenberger. Das wäre definitiv unverhältnismässig, findet er. Stattdessen freut er sich, dass die jüngste politische Gruppierung im Dorf, die IG Basi, sich auf seine Seite geschlagen hat und die Initiative unterstützt. (Zürichsee-Zeitung)