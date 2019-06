Jahreshöchstwerte am Flughafen gemessen

Die Hitze ist allgegenwärtiges Thema dieser Tage. Am Mittwoch purzelten abermals die Hitzerekorde des bisherigen Sommers. Die offizielle Messstation von Meteo Schweiz am Flughafen registrierte kurz nach 17 Uhr abends 34,4 Grad. Und selbst nachts verharren die Temperaturen derzeit in tropischen Sphären.

So kam es zuletzt zu Tropennächten mit über 20 Grad selbst in den höheren Lagen. Auf der Lägern, wo gestern erstmals in diesem Jahr über 30 Grad (max. 32,4 °C) gemessen wurden, sank das Thermometer in der Nacht davor nie unter 22,3 Grad.

Dies ist besonders, weil in derselben Nacht ein paar Kilometer weiter, am Flughafen bei Oberglatt, die andere Unterländer Messstation von Meteo Schweiz mit 17,7 Grad deutlich kühlere Werte verzeichnet hatte. Der Grund ist die aufgeheizte Luftmasse aus Afrika, die gar in über 2000 Meter Höhe, auf dem Maschgenkamm in den Flumserbergen, für eine Tropennacht mit 20,2 Grad sorgte.

Buchs senkt Tempolimit

Eine hitzebedingte Temporeduktion hat die Gemeinde Buchs auf der beliebten Ausweichroute über die «Hand» nach Dielsdorf verfügt. Um Belagsschäden vorzubeugen, wird Sand ausgestreut und eine Höchstgeschwindigkeit von 40 Kilometern pro Stunde signalisiert. Es ist auch schon vorgekommen, dass die Nebenstrasse ganz gesperrt wurde. Das ist momentan noch nicht der Fall. Die Situation werde jedoch täglich neu beurteilt, heisst es von der Gemeinde. (Zürcher Unterländer)