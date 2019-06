Jazz und Reggae fusionieren zu neuem Stil

Drei Tage gab es in der Altstadt Jazz vom Besten an den Bülacher Jazztagen zu hören. Neun Acts zusammen mit dem traditionellen Jazz- und Gospel-Gottesdienst am Sonntag und über 1500 Besucher allein am Freitag und Samstag.

Die Hauptattraktion am Samstag gehörte einer ganz besonderen Jazz-Variante. Der weltberühmte Pianist Monty Alexander trat mit seiner fünfköpfigen Band The Harlem Kingston Express auf. Die Verschmelzung lag im Namen. Harlem, ein Viertel von Manhattan, New York, die Anspielung auf die dortigen schwarzen Jazz- und Swing-Künstler und 1939 verewigt in einem Song von Duke Ellington. Und Kingston, die Hauptstadt von Jamaika, der Heimat von Monty Alexander. Jazz und Reggae erklangen so, wie man die beiden Musikstile sonst nicht hört.

Karibische Klänge treffen auf Klassiker

Die Bühne bebte förmlich von der Spielfreude, den Grooves und dem Charisma der Künstler. Er komme seit fast 30 Jahren gerne nach Bülach, sagte Alexander, der regelmässiger Gast im örtlichen Jazzclub ist. Er und seine Band unterhielten das Publikum zwei Stunden lang mit Geschichten, denn das waren die Songs, einige bis zu einer Viertelstunde lang.

In Alexanders Pianoklängen war gelegentlich auch Klassik herauszuhören, diese aber oft als ruhige Einleitung. Wo Jazz endete und Reggae und Funk anfingen, war nicht wirklich auszumachen, so organisch gingen die Stile ineinander über. «Out of Many, One People» fing klassisch an und wurde zu einem karibischen Feuerwerk. «Hurricane» handelte von titelgebender Wetterkatastrophe, die Alexander als kleiner Junge in Jamaika erlebt hatte. Die Ruhe vor dem Sturm dauerte lange und endete in einem «Wahnsinnssolo» des Drummers Jason Brown.

Künstler leben Musik

Jeder der Musiker glänzte auch einzeln. J.J. Shakur am Bass, Dennis Rollins an der Posaune, Karl Wright an den Drums und Leon Duncan an der E-Gitarre und mit seiner Stimme, denn von ihm und Alexander gab es gelegentlich auch Gesang zu hören, wie bei «No Woman No Cry» von Bob Marley. Thelonius Monks «Well You Needn’t» wurde gespielt und Stücke von Alexanders grossen musikalischen Helden wie Nat King Coles «Straighten Up and Fly Right» sowie «Sweet Georgia Brown».

Alexanders Ehefrau Caterina sang gegen den Schluss den Song «Don’t Go» und er erzählte die Geschichte ihrer Begegnung in einem Kleiderladen am New Yorker Broadway vor 20 Jahren, als er auf der Suche nach einem schwarzen Hemd war.

Geliebtes Bülach – auch bei Hitze

«Das war absolut fantastisch, ich habe schon lange nicht mehr so etwas Gutes gehört», zeigte sich ein Bülacher Besucher begeistert. «Man sieht, wie die Künstler diese Musik leben.» Wer sich die Auftritte am Freitag entgehen liess, habe ebenfalls etwas verpasst, sagte Jasminka Huber vom OK, das unter der Leitung der Präsidentin des Jazzclubs Bülach, Maria Tantanini, steht. Vor allem Naturally 7, eine A-cappella-Gruppe aus den USA, die Instrumente stimmlich imitiert, habe alle begeistert. «Sie waren Weltklasse. Sogar alteingesessene Jazzer sind im Publikum gesessen, haben gestaunt und den Kopf geschüttelt.» Naturally 7 würden gerne zurückkommen, und das haben sie mit vielen Künstlern gemeinsam. «Wir haben sogar drei Künstler aus Australien und den USA, die extra nach Bülach als Zwischenstopp an die Jamsession am Sonntag wollten.»

Einige Musiker hätten in der Schweiz aber ein Problem: die Hitze in Gebäuden – und auf der Bühne. «Viele Künstler stammen aus dem heissen Süden, aber sie spielen alle in klimatisierten Hallen und die Hotels sind in Amerika sowieso klimatisiert. Die Hitze hier war für viele eine Herausforderung.»

(Zürcher Unterländer)