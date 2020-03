Jubiläumskonzert für einen grossen Meister

Der Pianist Martin Lucas Staub räumte zu Beginn scherzhaft ein, dass das Trio sich nicht ganz genau an die Auflagen des Bundes halte, da sie zwei Begleiter aus Norditalien dabei hätten. Er meinte damit die Saiteninstrumente von Angela Golubeva und Joël Marosi.

Nach dem kleinen Spass leitete er zum ersten Teil des Konzerts über. Das Schweizer Trio präsentierte das Klaviertrio Es-Dur opus 38. Eine von Beethoven stammende Adaption des Septetts opus 20. Rund eine Stunde spielte das Trio konzentriert und in der Musik versunken. Staub spielte auf dem Bechstein-Flügel, Angela Golubeva spielte die Violine und Joël Marosi brillierte auf dem Violoncello.

Zeitlose Musik erreicht jede Generation

«Ludwig van Beethoven, geboren vor 250 Jahren, gilt als der meistgespielte klassische Komponist und als einer der wichtigsten Botschafter der europäischen Kultur. Seine Werke zählen zum kulturellen Erbe der Menschheit. Das Interesse an seiner Musik ist seit Jahrhunderten ungebrochen, jede Generation entdeckt seine Werke neu. Beethoven fasziniert noch heute und seine Musik bewegt, er ist anhaltend aktuell.» So wird der grosse Komponist in der Fachwelt beschrieben. Zu Ehren seines Geburstags widmete ihm das Schweizer Klaviertrio den Konzertabend.

Erfolgreiches Trio mit eigenen Projekten

Man spürte das Vertrauen zwischen der Musikerin und den zwei Musikern, spielen sie doch schon über 22 Jahre in dieser Formation. Das Publikum lauschte überaus aufmerksam, Applaus gab es erst zum Schluss des ersten Teils, dafür umso herzlicher.

Pianist Martin Lucas Staub ist musikalischer Leiter der Kunsthalle Ziegelhütte Appenzell und künstlerischer Leiter des Festivals Kammermusik Bodensee.

Seine Ehefrau Angela Golubeva ist stellvertretende Stimmführerin der 2. Violinen im Musikkollegium Winterthur und stammt ursprünglich aus Russland. Sie wurde an der Spezial-Musikschule für begabte Kinder in Kiew entdeckt und ausgebildet.

Joël Marosi ist seit 2005 1. Solocellist des Orchestre de Chambre de Lausanne. Zusammen bilden sie das Schweizer Klaviertrio und feien Erfolge auf der ganzen Welt. Mit dem Ensemble gewannen sie viele internationale Wettbewerbe und konzertierten auf allen fünf Kontinenten.

Nach einer kurzen Pause widmeten sich die Musiker dem russischen Komponisten Anton Arensky. Das Trio führte das Klaviertrio d-Moll opus 32 auf. Arensky war einer der meistgespielten Komponisten Anfang des 20. Jahrhunderts.

Martin Lucas Staub kündigte die Werke Arenksys mit russisch tiefgründigem Unterton an. Die Klänge erfüllten den Flügelsaal und liessen das Publikum in die russische Weite eintauchen.

Zum Schluss gab es lang anhaltenden Applaus von den über hundert Zuhörenden und das Trio präsentierte als Zugabe nochmals ein Stück von Beethoven.

«Das war ein wunderbares Konzert und würdigte Beethoven auf ganz besondere Weise», sagte eine Dame und machte sich noch ganz beseelt von den Klängen auf den Nachhauseweg.