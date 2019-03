Junge Frau will 60 Kilo Zigaretten schmuggeln

Dieser Plan ging nicht auf: Eine junge Frau versuchte, in Begleitung ihres Kindes, über 60 Kilogramm Zigaretten von Moskau über Zürich nach Madrid zu schmuggeln. Sie gab bei der Grenzkontrolle an, als Touristin nach Madrid weiterreisen zu wollen.

Die Grenzpolizei schaute der Frau trotzdem näher ins Gepäck und entdeckte in ihren drei Rollkoffern insgesamt über 60 Kilogramm an Zigaretten. Den Reisenden wurde die Einreise in den Schengenraum verweigert. (pst)