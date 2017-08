Junger Autofahrer rammt parkierte Fahrzeuge

Ein 20-Jähriger war mit seinem Auto kurz vor Mitternacht in einer Rechtskurve aus noch unbekannten Gründen auf das Trottoir geraten und in der Folge mit den Fahrzeugen kollidiert. Verletzt wurde niemand, wie die Zürcher Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

Der Unfall passierte auf der Talackerstrasse in Richtung Opfikon. Wie gross der angerichtete Schaden ist, kann noch nicht gesagt werden. Allerdings dürfte er gemäss Angaben der Polizei beträchtlich ausfallen.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls - wer Angaben zum Unfall machen kann, wird gebeten, sich mit der Kantonspolizei in Bülach in Verbindung zu setzen (044 / 863 41 00). (mcp/sda)