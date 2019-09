Kanal soll für rund 1,6 Millionen verlegt werden

Im Norden der Stadt Dübendorf, angrenzend an die Gemeinden Wallisellen und Dietlikon, befindet sich das Gebiet «Im Brand». Wie der Dietliker Gemeinderat in seinem aktuellen Verhandlungsbericht schreibt, soll der Hauptsammelkanal, welcher heute rechts des Furtbachs in privaten Grundstücken verläuft, neu auf die linke Seite des Bachs in den Strassenbereich der Stadt Dübendorf verlegt werden.

Über diesen Kanal wird der ARA Neugut Abwasser aus den Gemeinden Dietlikon, Wallisellen und Wangen-Brüttisellen zugeführt, wobei der grösste Teil des Abwassers aus Dietlikon stammt. Der neue Kanal wird mit einer Länge von 205 m und mit einem gleichbleibenden Durchmesser von 700 mm erstellt. Auf einer Länge von ca. 40 m wird ein Düker erstellt, der den Chriesbach unterquert. Der alte Kanal bleibt als Bypass für den künftigen Unterhalt am Hauptsammelkanal in Betrieb und wird entsprechend von innen saniert.

Gemeinden teilen Kosten unter sich auf

Da sich die Anlage auf dem Gemeindegebiet von Dübendorf befindet, trägt die Stadt Dübendorf auch die Verantwortung für die Bauarbeiten und tritt als Bauherrschaft auf. Gemäss Kostenschätzung der Gossweiler Ingenieure AG belaufen sich die Gesamtkosten auf 1,6 Millionen Franken. Für die erforderlichen Arbeiten in der Projektierungsphase fallen Kosten rund 140000 Franken an. Die Gesamtkosten werden gestützt auf den Vertrag Aussenbauwerke wie folgt unter die Trägergemeinden der ARA Neugut aufgeteilt: Die Stadt Dübendorf trägt 2080 Franken (0,13%), Dietlikon 925920 Franken (57,87%), Wangen-Brüttisellen 363200 Franken (22,7%) und Wallisellen 308800 Franken (19,3%). (red)