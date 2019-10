Kanton verbannt Muni vom Kreisel

Der Wirbel rund um den EHC-Kloten-Kreisel mitten in der Stadt Kloten ist enorm. In den nächsten Tag muss das Logo des städtischen Eishockeyvereins, das in der Mitte des Rondells auf einem grossen Hockeypuck prangt, abgedeckt werden. So schreibt es die kantonale Baudirektion vor . Der Kreiselschmuck sei Werbung für die EHC Kloten AG und solche wird vom Kanton auf seinen Kreiseln nicht toleriert.

Nun steht aber bereits seit Wochen vor dem Glattzentrum in Wallisellen eine Stierskulptur der Baufirma Kibag auf einem Kreisel des Kantons. Der schwarze Muni trägt eine blaue Hose mit dem Kibag-Schirftzug drauf. «Wir hatten bis heute keine Kenntnis von dieser Skulptur und haben umgehend ihre Entfernung veranlasst», sagt Thomas Maag, Mediensprecher der Baudirektion, auf Anfrage dieser Zeitung. So gebe es keine Bewilligung für das Aufstellen des Stiers und es handle sich dabei sehr wohl um kommerzielle Werbung.

Die Kibag ist stolz auf ihr «Baustellenmaskottchen».

Bei der Kibag wusste man am Mittwoch noch nichts von der Anweisung des Kantons. «Der Stier ist unser Baustellenmaskottchen. Er bewacht unsere Mitarbeiter und kann deshalb nicht entfernt werden», sagt Philipp Althaus, bei der Kibag verantwortlich für den Strassenbau. Er wolle sich nun mit dem Kanton absprechen.

Derselbe Stier hat schon einmal auf einem Kreisel für viel Aufsehen gesorgt, im Jahr 2012 in Amriswil (TG) am Bodensee. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion hat der Geschäftsführer des ortsansässigen Unterwäscheherstellers ISA zwei der Skulpturen auf einen sich im Bau befindenden Kreisel gestellt. Einer trug Boxersthorts mit dem ISA-Schriftzug und weil die Kibag den Kreisel baute, warb das zweite Tier mit dem Kibag-Schriftzug.

Auf diesem Kreisel in Amriswil TG (hier ohne Schmuck) wurde der Stier erstmals aufgestellt.

Damals schritt der Kanton Thurgau ein und wollte die Plastiktiere entfernen lassen– weil es sich um Werbung handelt. Nach Protesten aus der Bevölkerung durften die Stiere schliesslich für zwei Jahre bleiben, allerdings ohne Werbeschriftzug. Danach wollte die Stadt zwei Stehlen eines örtlichen Künstlers auf dem Kreisel installieren, doch auch das goutierte die Bevölkerung nicht. Am Ende durfte ein anderer Künstler einen Stier aus Metall auf dem Rondell platzieren. Seit dem die Stiere in Amriswil weichen mussten, touren sie mit der Kibag durch die ganze Schweiz. «Sie werden jeweils vorübergehend aufgestellt und verschwinden nach Abschluss der Bauarbeiten wieder», erklärt Althaus.

Werbung in Höri toleriert

Ein weiterer Kreisel mit Werbeschmuck an einer Kantonsstrasse im Zürcher Unterland gibt es in Höri. Das Innere des Rondels wurde vom örtlichen Gewerbeverein gestaltet und mehrere lokal ansässige Unternehmen haben ihre Werbeplakette im Kreisel angebracht. Anders als in Wallisellen und Kloten toleriert hier die Baudirektion die Werbung.

Dieser Kreiselschmuck in Höri enthält ebenfalls Werbung, darf aber bleiben. Bild: Sibylle Meier

«Die Kreiselschmuckgestaltung in Höri ist jedoch im Jahr 2005 vom Kanton bewilligt worden, also sieben Jahre vor dem Inkrafttreten der Bestimmungen mit dem Werbeverbot im Jahr 2012», erklärt Maag. Weil das Höremer Gewerbe den Kreisel schon vor über 10 Jahren ausgeschmückt hat, entgeht es der kantonalen Gewerbe-Guillotine. «Dies deshalb, weil es Verträge bezüglich der Pflege des Innenraums zwischen den Sponsoren und der Gemeinde gibt, die eingehalten werden müssen», so der Mediensprecher. Aber Vorsicht, bei baulichen Veränderungen am Rondell ist es auch in Höri vorbei mit dem kommerziellen Kreiselschmuck.

Bereits ausgezahlt

Gemeindepräsident Roger Götz sind die Vorgaben des Kantons bekannt. Der Kreiselschmuck existiere bereits seit über 14 Jahren. Damals habe die Gemeinde das Gewerbe angefragt, ob dieses die Gestaltung des Kreiselinneren übernehmen wolle.

Mehrere Betriebe, darunter Götz eigenes Unternehmen, seien dann für die Gestaltung aufgekommen und hätten im Gegenzug ihre Werbetafel montieren dürfen. «Es gab aber bereits damals Auflagen. So durfte die Werbung nicht zu gross oder vom Verkehr ablenkend sein», erinnert sich der Gemeindepräsident. Falls er sein Firmenlogo in naher Zeit vom Kreisel entfernen muss, ist das für Götz zu verkraften: «Über all die Jahre hat sich die Investition bereits bezahlt gemacht.»