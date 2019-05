Kantonsrat spricht Kredit für neuen Radweg

Auf der Weiacherstrasse zwischen Bülach und Rorbas verkehren im Durchschnitt rund 7000 Fahrzeuge pro Tag. Im Abschnitt zwischen der Einmündung Solistrasse in Bülach und dem Ortseingang von Rorbas existiert bislang kein separater Radweg. Der Kanton will den 2,4 Kilometer langen Strassenabschnitt sanieren und dabei mit einem Radweg versehen. Dafür müssen an einigen Stellen Stützmauern erstellt werden, mit denen der Hang gesichert wird.

Die Kosten des Gesamtprojekts sind mit rund 10,9 Millionen Franken veranschlagt. Der Regierungsrat hat davon 5,3 Millionen bereits als gebundene Ausgaben bewilligt. Über die übrigen 5,6 Millionen musste der Kantonsrat befinden. Die öffentliche Auflage des Bauprojekts ist im Januar und im Februar 2018 erfolgt. Geplant ist, dass mit den Bauarbeiten 2019 begonnen werden kann. Die Bauzeit soll zwei Jahre betragen. (red)