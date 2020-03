Katzen-Corona wird nicht auf Menschen übertragen

Überall herrscht Angst vor der Ansteckung mit dem Coronavirus (CoV). Entsprechend häufen sich auch Meldungen, dass Haustiere ausgesetzt werden. Deren Herrchen und Frauchen befürchten nämlich, dass das Virus vom Tier auf den Menschen übertragen werden könnte. Tatsächlich war gemäss Vermutungen eine virustragende Fledermaus schuld, dass die Welt nun kopf steht. Wie viel Wissenschaft steckt aber hinter dieser Angst? Ist es allenfalls gerechtfertigt, sich wegen des CoV von seinem Tier zu trennen? Wir haben bei Hans Lutz, emeritiertem Prodekan an der Universität Zürich, nachgefragt. Als Experte auf diesem Gebiet klärt er über die Hintergründe auf.

Können auch Tiere vom Coronavirus befallen werden?

Bei allen Haustieren kommen CoV vor. Bei Katzen, Hunden, Schweinen, Rindern und Pferden, aber auch bei Wildtieren und Fischen kennt die Tiermedizin Coronaviren als Erreger von Darm- und gelegentlich Lungenerkrankungen. Diese CoV haben sich auf ihre Tierarten «spezialisiert», sie sind also in erster Linie für «ihre» Tierart infektiös.

Ganz wichtig: Kann das Virus vom Tier auf den Mensch übertragen werden?

Beim Menschen sind keine Krankheitssymptome bekannt, die von einem Katzen-CoV verursacht werden.

Kann umgekehrt das Virus vom Menschen auf ein Tier, insbesondere das Haustier, übertragen werden?

Ende Februar 2020 wurde in Honkong bei einem Hund, dessen Besitzer an einer Sars-CoV-2-Infektion erkrankt war, das Sars-CoV-2 nachgewiesen. Er zeigte aber keinerlei Symptome. Auch wenn dies ein Einzelbefund ist, der nicht überbewertet werden darf, muss daraus gefolgert werden, dass Hunde und eventuell auch Katzen für dieses Virus empfänglich sein und dieses möglicherweise auf andere Tiere oder Menschen übertragen können. Das könnte bedeuten, dass man Haustiere von Sars-CoV-2-Patienten idealerweise ebenfalls einer Quarantäne unterziehen sollte. In der nahen Zukunft werden wir sicher mehr zu diesem Thema erfahren.

Also hat sich das CoV auf die «Tierart Mensch» spezialisiert?

Seit Jahrzehnten kennt man beim Menschen mindestens vier CoV, die jedoch lediglich milde Erkrankungssymptome verursachen. Neuer sind beim Menschen das Sars-CoV, welches 2002, das Mers-CoV, welches 2012 erstmals auftrat, und nun das Sars-CoV-2, das uns seit einigen Wochen beschäftigt.

«Die Sache mit der Fledermaus ist

etwas unsicher.»Hans Lutz

Wie funktioniert der Übertragungsweg?

Das Sars-CoV-2 wird hauptsächlich durch Tröpfchen- und Schmierinfektionen übertragen. Tröpfcheninfektionen entstehen durch Niesen und Husten und Schmierinfektionen durch Kontakte mit den Händen. Daher sind Distanz zu möglichen Ausscheidern und Händedesinfektion derart wichtig. Bei Haustieren kommt es durch Kontakt mit Kot von infizierten Tieren zur Übertragung. Auch die Übertragung an die Jungtiere via Milch dürfte bei manchen Tierarten von Bedeutung sein.

Man glaubt, Sars-CoV-2 sei von der Fledermaus auf den Menschen übertragen worden.

Die Sache mit der Fledermaus ist etwas unsicher: Man hat nicht nur bei den Fledermäusen, sondern auch beim Malaiischen Schuppentier (Manis javanica), das in China wegen seines delikaten Fleisches und wegen der vermeintlich heilbringenden Wirkung seiner Schuppen geschlachtet wird, je ein CoV gefunden, welches grosse Ähnlichkeit mit dem Sars-CoV-2 hat. Man kann sich gut vorstellen, dass über den Marktständen mit den toten Schuppentieren und vielen andern geschlachteten Wildtieren die oben genannten Fledermäuse Insekten fingen und dabei während des Flugs ihren Kot auf das Fleisch absetzten. Der Fledermauskot enthält das CoV, womit es sofort auf die Metzger und deren Kunden übertragen werden kann. So einfach ist das wohl.

Gibt es bei Tieren schon eine Heilungsmöglichkeit?

Bei der Hauskatze kann eine jeweils spontan entstehende Mutation des Katzen-CoV zu einem krankmachenden Virus führen, das die sogenannte «feline Infektiöse Peritonitis» (FIP) verursacht. Einmal ausgebrochen, führt diese ohne Ausnahme zum Tod. Diese tödliche und weitverbreitete Erkrankung der Katze kennt man seit 1963. Niels Pedersen, ein sehr bekannter Forscher an der University of California, Davis, hat 2018 und 2019 Artikel publiziert, in denen er zweifelsfrei nachweisen konnte, dass er an FIP erkrankte Katzen mittels eines sogenannten Nucleosid-Analogons heilen konnte. Es handelt sich dabei um GS-441524, heute als Remdesivir bekannt. Diese überzeugenden Resultate haben die Herstellerfirma veranlasst, das ursprünglich für die Behandlung von Ebolavirus entwickelte Medikament auch bei Sars-CoV-2-Infektionen zu testen. Entsprechende Experimente sind in Gang.

Gibt es bei Tieren einen Impfstoff gegen CoV-Infektionen?

Ja. Bei Katzen, Schweinen und Rindern sind solche Impfstoffe auf dem Markt.