Kein Ärztestopp für das Unispital am Circle

Seit vergangenem Freitag gilt im Kanton Zürich eine Beschränkung für die Zulassung von Ärztinnen und Ärzten. Ein möglicher Ärztestopp war seit geraumer Zeit ein Thema, Zürich war einer von nur vier Kantonen, die einen solchen noch nicht eingeführt hatten.

Der Stopp hat zur Folge, dass Ärzte, die nicht mindestens drei Jahre an einer vom Kanton anerkannten schweizerischen Weiterbildungsstätte waren und noch keine Zulassung für Zürich haben, ihre Dienstleistungen nicht über die Krankenkasse abrechnen dürfen. Der Stopp soll vor allem Neueröffnungen von Praxen ausländischer Fachärzte einen Riegel vorschieben.

Im Unterland ist aber vor allem eine Institution darauf angewiesen, demnächst genügend Personal zur Verfügung zu haben: Der Ableger des Universitätsspitals Zürich (USZ) im Dienstleistungszentrum Circle am Flughafen Zürich. Dort sollen ab nächstem Jahr 380 Mitarbeitende tätig sein, rund 135 davon Ärztinnen und Ärzte. Sie sollen rund 1000 Patienten täglich behandeln und betreuen.

USZ gibt sich gelassen

Droht dem Universitätsspital kurz vor der Eröffnung ein Desaster? Die Verantwortlichen beim Universitätsspital gehen nicht davon aus. «Die Eröffnung des USZ am Flughafen wird wie geplant erfolgen», schreibt Mediensprecherin Barbara Beccaro auf Anfrage. Dem Ärztestopp entgeht das USZ gleich aus mehreren Gründen. Erstens zielt die Zulassungsbeschränkung nämlich ganz bewusst nicht auf Spitäler ab, sie sind – wie Mediziner von ambulanten Polikliniken – von der Beschränkung ausgenommen.

Das USZ plant, in Zukunft rund die Hälfte aller seiner ambulanten Behandlungen am Flughafen abzuwickeln.

Zweitens ist das USZ ein klassisches Ausbildungszentrum. «Das USZ ist das grösste Weiterbildungsspital der östlichen Schweiz und verfügt mit wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel in der Kinderheilkunde, über die Weiterbildungsermächtigung für alle Fachgebiete», sagt Beccaro. Und bei einer dreijährigen Ausbildung an einer solchen anerkannten Weiterbildungsstätte ist eine Zulassung auch weiterhin möglich.

Das Universitätsspital Zürich hat für den Standort am Circle grosse Pläne. Rund 11000 Quadratmeter wurden vermietet, einen Teil davon untervermietet das USZ an die auf den Bewegungsapparat spezialisierte Klinik Balgrist, einen weiteren Teil an das Kinderspital Zürich.

Nur für ambulante Patienten

Konkret plant das USZ, in Zukunft rund die Hälfte aller seiner ambulanten Behandlungen am Flughafen abzuwickeln. Neun Etagen stehen dafür zur Verfügung. Insgesamt sind nicht weniger als 30 Kliniken vorgesehen. Im fünften Geschoss des Gebäudes wird dabei die 24 Stunden zugängliche Notfallstation untergebracht sein. Das USZ rechnet, dass dort durchschnittlich rund 460 Patienten pro Tag behandelt werden. Auf derselben Ebene werden auch Labore eingerichtet.

Ebenfalls viel Platz räumt das USZ der Dermatologie ein. Auf der achten Etage angesiedelt, wird diese Abteilung nach der Notfallstation wohl am meisten Patienten täglich zählen, gemäss dem USZ dürften es rund 320 sein.

Weiter wird das USZ am Circle eine Tagesklinik mit Operationsräumen betreiben sowie eine Forschungsabteilung. Zudem wird es eine Abteilung für die Endoskopie sowie für die Radiologie geben. Auch eine Dialysestation wird eingerichtet. Nicht vorgesehen ist allerdings eine Pflegestation für stationäre Patienten.