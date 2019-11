Kein grösseres Parlament für Kloten

Am 9. Februar stimmt Kloten über die Totalrevision der städtischen Gemeindeordnung ab. Am Dienstagabend hat das Stadtparlament die Revisionsvorlage zuhanden dieser Urnenabstimmung verabschiedet. Diverse von der zuständigen Kommission oder von Fraktionen eingebrachte Änderungsvorschläge wurden besprochen. Abgelehnt wurden unter anderem eine Vergrösserung des Gemeinderats von 32 auf 36 Mitglieder sowie umfangreiche Kürzungen der stadträtlichen Finanzkompetenz ausserhalb des Budgets. Mehrheiten fanden hingegen Vorschläge wie die Volkswahl von Sozial- und Bürgerrechtskommission. Analog der Entwurfsfassung des Stadtrats sieht die neue Gemeindeordnung eine Verkleinerung von 10 auf 6 Mitglieder vor. Der Vorschlag, die Besetzung nur auf acht Mandate zu verkleinern, fand im Stadtparlament keine Mehrheit. Am Ende sprach sich des Parlament mit 19 zu 9 Stimmen für die in einigen Punkten angepasste Revisionsvorlage aus. Das letzte Wort hat das Stimmvolk im Februar; die Fraktion der Grünen hat bereits im Anschluss an die Debatte bekanntgegeben, dass man die Vorlage bekämpfen werde. Die Totalrevision war, wie in allen Zürcher Gemeinden, aufgrund der Anpassungen an das neue kantonale Gemeindegesetz nötig.