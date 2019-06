Keine Gegenwehr gegen Strassenausbau

Die Rafzerinnen und Rafzer mussten an der Gemeindeversammlung am Montagabend nur über drei Geschäfte befinden. Das Erste war das einzige, was nicht mit Geld zu tun hatte: Für Nicole Bucher, die Anfang April aus Rafz wegzog und dadurch nicht mehr im Wahlbüro sein konnte, musste ein Ersatz gewählt worden. In stiller Wahl rückte Erich Sigrist für sie nach.

Danach ging es vor allem um Geld. Der Gemeinderat wollte sich einen Baukredit von rund 220000 Franken genehmigen lassen. Der Betrag sollte dafür eingesetzt werden, um den Chüewäg von der Kreuzung Scheidwäg/im Freie bis zur Saalsporthalle Schalmenacker zu vergrössern. Der Chüewäg wird vermehrt auch vom Langsamverkehr benutzt, seit die Saalsporthalle fertiggestellt worden ist.

Aktuell ist er 4,7 Meter breit, der Platz wird beim Kreuzen zweier Autos eng. Nun soll ein 2 Meter breiter Gehweg gebaut werden, der von der Strasse durch einen Grünstreifen abgetrennt ist. Der Gemeinderat habe ursprünglich auch andere Varianten geprüft, erklärte Markus Berger (puls8197), Ressortvorsteher Werke, Forst- und Landwirtschaft.

Hätte aber etwa das Trottoir ausgebaut werden müssen, so wie es eine erste Variante vorgesehen hatte, hätte auch eine neue Strassenentwässerung gebaut werden müssen. Die Kosten für das Projekte wären dadurch deutlich höher ausgefallen, ein Kredit von 800000 bis 900000 Franken wäre benötigt worden.

Grosse Mehrheit

Das Geld für die nun vorgestellte Variante wurde nach wenigen Anmerkungen – kritisiert wurde etwa, dass das Projekt nicht genügend auf Fahrradfahrer zugeschnitten ist – mit grossem Mehr genehmigt.

Schliesslich hatten die 59 Stimmberechtigten über die Jahresrechnung 2018 zu befinden. Sie wich stark vom Voranschlag 2018 ab. Dieser hatte einen Aufwand von 30,9 Millionen Franken vorgesehen und einen Ertrag von 29,4 Millionen Franken. Daraus hätte ein Minus von 1,4 Millionen Franken resultiert.

Abgeschlossen hat die Rechnung nun bei einem Ertrag von 31,1 Millionen Franken und einem Aufwand von 30,6 Millionen Franken mit einem Plus von einer halben Million Franken. Der Voranschlag lag also um etwa 1,9 Millionen Franken daneben. Vor allem höhere Steuerbeträge hatten dazu beigetragen. Da das Ergebnis in einem Plus statt in einem Minus resultierte, hatten die Stimmberechtigten nichts einzuwenden.

(Zürcher Unterländer)