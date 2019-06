Keine Jugendversammlung

Die Jugendlichen «für die Politik begeistern», ihnen eine Plattform geben, «um ihre Interessen in der Öffentlichkeit zu vertreten» und die politische Bildung stärken - Diese Chancen hätten die Dietliker Sozialdemokraten in der Schaffung einer Jugendversammlung gesehen, in einer Art Variante des Jugendparlaments. Doch aus der Idee wird nichts: Die Gemeindeversammlung vom Montag hat sich deutlich gegen den von der SP beantragten und vom Netz Dietlikon unterstützten Artikel 20 ausgesprochen. Dieser wäre im Rahmen der Totalrevision der Gemeindeordnung entstanden.

Von den 169 anwesenden Stimmberechtigten (3,5 %) sagten am Ende nur 43 ja. Die Totalrevision an sich wurde ohne Anpassungen mit 153 zu 3 Stimmen verabschiedet, beziehungsweise der abschliessenden Urnenabstimmung vom November zur Annahme empfohlen.

Die unter freiem Himmel auf dem Dorfplatz abgehaltene Gemeindeversammlung hat im weiteren Verlauf die Jahresrechnung 2018 ohne Gegenstimme gutgeheissen sowie einen Objektkredit von 81000 Franken für eine Neuauflage der Dietliker Kulturnacht bewilligt. Auch bei der anschliessenden Versammlung der Schulgemeinde wurden die Traktanden Jahresrechnung und Totalrevision der Gemeindeverordnung ohne nennenswerte Diskussionen durchgewunken. ()