Keine Mühe für die Kostüme gescheut

Die grüne Welle in der letztjährigen Politik hinterliess am Sonntag unverkennbar ihre Spuren an der Bassersdorfer Fasnacht, die seit vielen Jahren den grössten Umzug in der Region darstellt. So konnten sich Schaulustige aus dem Publikum zum Beispiel auf dem Wagen des Fasnachtskommittees Bassersdorf ihr eigenes CO2-neutrales Bier auf einem Velo «ertrampen». Beim 500er-Club aus Bertschikon fielen hingegen die politischen Verwirrungen um die vom Bundesrat geplante Erneuerung der Armeeflugzeuge auf fruchtbaren Boden. Der aufgepinselte Spruch «Im Bundeshuus rüchäd d’Ohre, de Gripen hends verlore» kam auf dem Sujet ihres Wagens publikumswirksam zur Geltung. Währenddessen liessen es sich die Mitglieder dieses Clubs nicht nehmen, in feschen Pilotenuniformen zwischen den Zuschauern herumzudüsen. Einmal mehr war es also vor allem die Classe Politique, die in Bassersdorf ihr Fett abbekommen hat.

Ingesamt zogen 33 Nummern mit sieben Guggenmusiken durch das Dorf, vorbei an einem farbig angezogenen und gut zur Hälfte maskiertes Publikum und an der Ehrentribüne vorbei. Dort stand unter anderem Monika Keller, die Gemeindepräsidentin von Greifensee, und bewunderte die Darbietungen. Und der Bassersdorfer Gemeinderat Richard Dunkel zeigte sich als Indianerhäuptling. Ebenfalls aus dem Dorf stammte die Zunft «Zum rostigen Anker», die sich dieses Jahr zum ersten Mal am Umzug beteiligte.

50 Arbeitsstunden für die Verkleidung

Zwei Nummern des Umzuges bestanden ausschliesslich aus «Böögglis», also den jüngsten Fasnächtlern. Die beiden Kindergärtnerinnen Sandra Walzer und Romana Colombo verwandelten ihre Kindergartenklasse aus Nürensdorf in einen lebendigen Haufen aus Zwergen und Pilzen. 50 Arbeitsstunden hatten Walzer und Colombo ehrenamtlich allein für die Herstellung der Zwergenkostüme aufgewendet.

Bei den Familien war auffallend, dass oft Tiere als Sujets gewählt wurden. So erschien etwa der Brüttiseller Christian Engeler zusammen mit seiner Ehefrau und seinen Kindern als Eisbärenfamilie an der Fasnacht. Für ihn seien die vielen gemeinsamen Tierkostüme ein klares Zeichen für einen neuen Trend, sagte er. Auffallend war zudem noch eine weitere Gemeinsamkeit vieler Familien: Gerade jüngere Kinder trugen dieses Jahr wegen der lauten Klänge der Guggenmusiken oftmals einen Ohrenschutz.

Der Obernarr war rundum zufrieden

Die Bassersdorfer Fasnacht ist nach wie vor ein Highlight für viele Fans der närrischen Zeit. So zieht es das pensionierte Ehepaar Paul und Anne-Marie Gäumann seit vielen Jahren zur grössten und schönsten Unterländer Fasnacht, wie sie sagen: «Es freut uns sehr, dass wir jedes Jahr unsere Lieblingsgruppe, die Lumpazi Konfetti-Jäger, antreffen».

Obernarr und langjähriger OK-Präsident Fritz Zemp zeigte sich nach dem reibungslosen Ablauf des Anlasses sichtlich zufrieden: «Wir erlebten eine super Stimmung bei vorfrühlingshaften Temperaturen!» Er freute sich auf den morgigen Nachtumzug, der um punkt 20.21 Uhr beginnt.