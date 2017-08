Keine Parkkarten mehr für Pendler

Wallisellens öffentliche Parkplätze sind gefragt. Zeitweise sind die blau eingerahmten Autoabstellplätze – und das sind die allermeisten über fast alle Wohnquartiere verteilt – kaum mehr verfügbar. Das hat auch die Politik gemerkt. Der zuständige Gemeinderat René Dieterle (parteilos) sagt denn auch: «Die blaue Zone ist ein Kurzparksystem, das auf Rotation basiert. Aber heute ist das bei uns nicht mehr gewährleistet.»

Deshalb soll in Wallisellen nun per 1. April des nächsten Jahres eine entscheidende Änderung der Reglemente anstehen, womit auf einen Schlag die Hälfte der derzeitigen Parkierer aus der örtlichen blauen Zone verschwinden würde. Denn so viel macht der Anteil Fremdparkierer in Wallisellen gemäss Dieterle aus. Wie der Gemeinderat an seiner Orientierungskonferenz am letzten Montagabend aufgezeigt hat, soll die Vergabe der Parkkarten jetzt eingeschränkt werden.

Bevölkerung entscheidet an Gemeindeversammlung

Bislang waren Einheimische (300 Franken/Jahr) und auch Auswärtige (400 Franken/Jahr) berechtigt, eine Jahresparkkarte zum uneingeschränkten Abstellen ihrer Fahrzeuge oder Lieferwagen in der blaue Zone von Wallisellen zu kaufen. Doch nun will die Politik die auswärtigen Pendler ausschliessen. «Künftig sollen nur noch Einheimische eine Dauerparkkarte in unserer Gemeinde beziehen dürfen», erklärte Gemeinderat Dieterle vor den geladenen Interessenvertretern aus Politik, Schulgemeinde und Gewerbe.

Diese Änderungen kann der Gemeinderat aber nicht in Eigenregie verfügen, sondern er muss sie den Stimmberechtigten zur Abstimmung vorlegen. Daher ist das neue Parkierungskonzept sowie das überarbeitete Parkkartenkonzept an der nächstenGemeindeversammlung vom 25. September traktandiert. In diesem Geschäft ist auch die Aufteilung der blauen Zone von Wallisellen nebst der Zentrumszone in neuerdings vier Sektoren vorgesehen. Bislang konnte jeder, der eine Dauerparkkarte gelöst hatte – ausser im Zentrum –, überall auf allen blauen Parkplätzen uneingeschränkt parkieren.

100 000 Franken weniger für die Gemeindekasse

Während die nun vorgelegtenAnpassungen mehr Platz fürAnwohner in den blauen Zonen ihrer Quartiere versprechen, wird im Gegenzug weniger Gebührengeld in die Gemeindekasse fliessen. Denn die Einnahmen aus dem Verkauf von Parkkarten beliefen sich im letzten Jahr noch auf über 304 000 Franken. Künftig rechnet der Gemeinderat noch mit 240 000 Franken. Weil gleichzeitig der Kontrollaufwand mit dem etwas komplizierteren System steigt, die Computerprogramme erneuert und die Signalisation angepasst werden muss, dürften «nur» noch rund 100 000 Franken statt wie zuletzt 200 000 Franken Überschuss an Gebührengeldern übrigbleiben.

Die Gebührenhöhe der einzelnen Parkkarten wird fortan nicht mehr als Bestandteil im Reglement enthalten sein. Damit liegt die Kompetenz der Gebührenfestsetzung in Zukunft allein beim Gemeinderat. Die bisherigen Preise wolle man «moderat» nach oben angepassen, liess Dieterle sodann schon mal durchblicken. (Zürcher Unterländer)