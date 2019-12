Khat-Schmuggler verhaftet

Der Kantonspolizei Zürich ist es am Mittwoch und am Donnerstag gelungen, eine grössere Menge, der als Rauschgift geltenden Pflanze Khat sicherzustellen.

Wie die Kapo in einer Mitteilung schreibt, hat sie am Mittwoch gegen 20.30 Uhr in einem Glattbrugger Hotel 120 Kilogramm Khat aufgefunden. Die Betäubungsmittel waren gleichentags von zwei männlichen und zwei minderjährigen weiblichen Israeli im Alter zwischen 16 und 24 Jahren von Tel Aviv nach Zürich transportiert worden. Die vier Personen wurden vor Ort verhaftet und die Drogen sichergestellt. Am Donnerstag kontrollierten Polizisten am Flughafen Zürich schliesslich auch noch den Reiskoffer eines 22-jährigen Israelischen Staatsangehörigen. Dabei kamen rund 40 Kilogramm Khat zum Vorschein. Das ebenfalls von Tel Aviv nach Zürich transportierte Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt und der Kurier verhaftet.

Stimulierende Wirkung

Kath ist eine Pflanze, welche frisch konsumiert werden muss und eine stimulierende Wirkung hat. Die Lagerung der Pflanze ist nicht möglich, sie verdirbt in der Regel innerhalb von 72 Stunden. Die Einfuhr sowie der Handel und der Konsum von Khat fallen in der Schweiz unter das Betäubungsmittelgesetz. (huy)