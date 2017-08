Kinder helfen der Feuerwehr, den «Waldbrand» zu löschen

Bereits zum 22. Mal organisierten die Wehrdienste des Unteren Kantonsteils (WUK) in Buchberg den Kinderfeuerwehrtag. Heuer stand der Anlass unter dem Motto «Hilfe, der Wald brennt!». Dieser Leitsatz war in diesem Sommer im wahren Sinn des Wortes brandaktuell, denn der diesjährige Gast am Kinderfeuerwehrtag, die Feuerwehr Mittelklettgau (FMK), stand Anfang Juli beim Grossbrand in Merishausen im Einsatz, bei dem das Feuer auch auf den Wald übergegriffen hatte.20 Angehörige des WUK, die als Gruppenleiter die Verantwortung trugen, sowie Mitglieder der Jugendfeuerwehr standen beim Postenlauf im Einsatz. Damit nicht nur das Feuer, sondern auch Hunger und Durst gelöscht werden konnten, waren zahlreiche weitere Helferinnen und Helfer in der Festwirtschaft an der Arbeit.

Rettet die Plüschtiere!

Nach dem Appell wurden die Kinder in fünf Gruppen eingeteilt. Hier konnten sie auf einem Parcours an verschiedenen Posten Übungen zum Umgang mit dem Feuer machen. Bei den Samaritern galt es, so schnell wie möglich Plüschtiere aus einem «brennenden» Wald zu retten. Zudem lernten dort die Kinder, wie man kleinere Verletzungen behandeln muss. Bei der FMK erhielten die Kinder eine Art Besen in die Hand gedrückt, mit denen man Schwelbrände löschen musste.

Auch die Kübelspritzen, die nur mit Muskelkraft funktionieren, waren rege in Betrieb. Die Hauptattraktion bei der herrschenden Hitze waren aber die grossen Spritzen des Tanklöschfahrzeugs. Hier konnte man sich nach dem schweisstreibenden Einsatz an der Eimerspritze wieder erfrischen.

Den Nachwuchs fördern

Den krönenden Abschluss bildete der Brand des eigens für den Anlass aufgebauten «Waldes» und der Waldhütte. Mit Blaulicht und Sirene fuhren die Fahrzeuge ein und die Kinder konnten beim Löschen der lodernden Flammen zeigen, was sie an diesem Nachmittag alles gelernt hatten.

Für WUK-Kommandant Andreas «Ossi» Gehring gehört der gesellige Publikumsanlass fest in den Jahresplan und er erklärt die Motivation dahinter: «Es ist für uns wichtig, dass die Kinder Spass haben und dabei spielerisch lernen können, wie man mit dem faszinierenden, aber auch risikoreichen Element Feuer umgeht. Und so ganz nebenbei fördert man so auch den Nachwuchs bei der Feuerwehr.» (Zürcher Unterländer)