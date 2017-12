Kinder spielen das Leben Jesu nach

Gleich zweimal nacheinander führten mehr als 50 Kinder am Samstag ein einstündige Krippenspiel auf. Den Bühnenhintergrund bildeten grosszügige Szenenbilder, die illustrierten, in welchem Kontext sich die Geschichte abspielte. Die Aufführung ergab ein stimmiges Bild, sie wechselte mit Theater und Gesang ab. Das Jahrtausende alte Ereignis der Geburt Jesu schein auch heute noch topaktuell und wird mittels Krippenspielen von einer Generation an die nächste weitergegeben.Die Botschaft bleibt so, wie sie in der Bibel beschrieben ist, die Form des Erzählens passt sich jedoch dem Zeitgeist an. Ebenso die Sprache, diesmal zum Beispil rappten die drei Weisen aus dem Morgenland. Die Geschichte wurde von Kindern in fantasievollen Kostümen aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt.

Theaterpädagoge im Einsatz

Unter der Regie des Theaterpädagogen Thorsten Meito aus Freienstein probten die 27 Kinder ab Ende Oktober ein- bis zweimal pro Woche. Die Kirchenmusikerin Susanne Rathgeb leitete mit Herzblut den 30-köfpigen Kinderchor. Er war bei sämtlichen Proben dabei. Mit grossem Engagement gelang es Meito und Rathgeb, das weihnächtliche Bühnenstück mit den Kindern zu erarbeiten. Für den Theaterpädagogen, der im Kinderzirkus Robinson als Bereichsleiter Kurse und Workshops arbeitet, war dies die dritte Zusammenarbeit mit den Bülacher Kindern. Er freute sich über die grosse gestalterische Freiheit die ihm zugestanden wurde. «Über das Leben von Jesus als Kind ist wenig bekannt, dennoch konnten wir sein Leben und das seiner Familie schön darstellen.» Meito stellte bei den Bülacher Kindern gegenüber dem letzten Jahr Fortschritte fest. «Einige Kinder kenne ich inzwischen gut und wusste, wer sich für welche Rolle eignet.» Zudem beobachtete er, dass die Kinder mit zunehmendem Alter an Sicherheit und Selbstvertrauen gewannen. Pfarrer Dominik Zehnder war für den gottesdienstlichen Rahmen zuständig.

Die Besucherin Susanne Nägeli war gleich zweimal bei der Aufführung dabei. Ihre beiden 11- und 9-jährigenKinder wirkten mit. «Sie haben ihren Part selbständig und hoch motiviert ohne mein Zutun erarbeitet. Ich musste sie nicht zum Lernen anhalten, sie kannten ihre Aufgabe», sagte die Bülacherin. «Und ich finde, sie haben das super gemacht», fügte sie mit einem Lächeln an. Die Nachmittagsvorstellung mit 220 Plätzen war fast komplett besetzt, an der Abendaufführung gab es noch ein paar freie Plätze.

Sehr zufrieden zeigte sich auch Gabriella Vestner von der reformierten Kirche: «Es war toll zu erleben, wie die Kinder mit Begeisterung und Freude mitgemacht haben.» Als Dankeschön durfte jedes Kind ein Geschenkpäckli entgegennehmen.

