Klaviertalent unternahm musikalische Reise durch Europa

Auf der Bühne des ausverkauften Flügelsaals Musik Hug Pianoworld in Bülach nahm letzten Samstag bei einem Konzert im Rahmen der Initiative «Klassik Bülach» ein renommierter Pianist Platz. Der in Zürich geborene Kanadier Teo Gheorghiu führte in seinem Klavierrezital – ohne Worte für Einführungen und Ansagen zu verlieren – die 220 Besucher durch verschiedene Gefühlslagen der musikalischen Stilrichtung des Impressionismus.

Für Gheorghiu war es eine persönliche Reise. Der 26-Jährige gehört zu den erfolgreichsten Pianisten seiner Generation. Er erhielt seine Ausbildung in London und Philadelphia und studierte an der Londoner Royal Academy of Music. Dem Schweizer Kinopublikum dürfte er als hochbegabter Vitus im gleichnamigen Film von 2006 von Fredi M. Murer bekannt sein. Die beeindruckende Schlussszene des Films zeigt Liveaufnahmen aus Gheorghius Konzert in der Zürcher Tonhalle, in dem er Robert Schumanns Klavierkonzert aufgeführt hat.

Je lebhafter das Stück, desto lauter der Applaus

Die erste Hälfte des Abends in Bülach war für Claude Debussy reserviert. Gheorghiu wählte dabei elf Werke aus dem Schaffen des französischen Komponisten aus, viele von ihnen waren wie für Debussy typisch von einer träumerischen und blumigen Notensprache geprägt.

Nach der Pause spielte Gheorghiu dann vermehrt auch Stücke von anderen Komponisten aus der zweiten Hälfte des 19. und ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Rapsodia Romana Nr. 1 des Rumänen George Enescu interpretierte der Pianist fröhlich, leichtfüssig, ausdrucksvoll und zudem in einem rasenden Tempo. Das kam beim Publikum gut an. Je lebhafter und ausdrucksstärker die Stücke ­danach wurden, desto tosender wurde der Applaus für Teo Gheor­ghiu.

Eine Velotourdiente als Inspiration

Die Werkzusammenstellung für das Konzert war für Teo Gheorghiu eine musikalische Reise gewesen – die allerdings eine tatsächliche Reise widerspiegelt, die er vor mehr als zwei Jahren mit dem Velo von London durch Frankreich und Spanien nach Marokko unternommen hat. «Keine Musik, nur ich und mein Velo und die Sonne. Es war eines der wichtigsten, aber auch schönsten Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und als ich zurückgekommen bin, wollte ich diese Reise musikalisch reflektieren», so der Pianist. Die Landschaften, die Gerüche, überhaupt alle Sinne würden in den Stücken widerspiegelt. Er wähle allgemein nur Musik, die ihn persönlich anspreche. Der Fokus für die Reflexionen lag dabei im Konzert auf Frankreich und Spanien, weil Marokko nur das Ziel war.

Die Ausnahme zu der geografischen Verortung der Komponisten bildet George Enescu. Seine Wahl für die Werkzusammenstellung führt Teo Gheor­ghiu auf seine Wurzeln zurück. «Meine Eltern sind aus Rumänien, aber ich war nur einmal dort.» An einem Konzert habe er zum ersten Mal die Rapsodia Romana gehört. Sie sei danach sein Bezug zu Rumänien geworden und habe ihn auf der Reise begleitet. «Sie hat mich verfolgt. Ich habe auf dem Velo immer die Anfangsmelodie gepfiffen.»

(Zürcher Unterländer)