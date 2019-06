Klima-Vorstoss provoziert einen Eklat

Wenn Stadtpräsident René Huber (SVP) von einem «absoluten ‹No-Go›» redet und dass sowas noch nie vorgekommen sei im Klotener Parlamentsbetrieb, dann herrscht dicke Luft in der Politik der Flughafenstadt. Auch einen Tag nach der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom vergangenen Dienstag merkt man dem Stapi den Unmut noch an. Dabei war der Abend ganz anders geplant.

Dass Vorstellungen und die Realität in der Politik oft ziemlich weit auseinander liegen, zeigte sich im Schluefwegsaal aber schon bald. Eigentlich hatte man sich auf eine kurze Sitzung eingestellt. Traktandiert waren schliesslich nur zwei Postulate, eine kleine Wahlbüro-Ersatzwahl und die Einsetzung der neuen Ratsleitung. Aber der fröhliche Übergang zum Apéro verzögerte sich massiv. Draussen standen zudem Busse bereit für eine kleine Ausfahrt ins Grüne, wobei die 28 anwesenden Gemeinderäte (von total 32) davon nichts wussten. Aus aktuellem Anlass der Konstituierung des Parlaments hätte dies eine Überraschung werden sollen, vom Stadtrat geschickt verknüpft mit einer Begehung am Ort eines künftigen Bauprojekts.

«Das hat es in Kloten so noch nie gegeben.»René Huber, Stadtpräsident Kloten (SVP)

Dass der harmlos angekündigte Abend atmosphärisch (drinnen) aber einen anderen Verlauf nehmen würde, lag am Klima (draussen). Philip Graf (SP) hatte ein Postulat eingereicht, das die Gemüter in Wallung brachte. Der ETH-Student verlangte, dass in Kloten analog zu Basel, Zürich, Vancouver und New York ebenfalls der «Klimanotstand» ausgerufen werden solle. Eine Viertelstunde lang begründete er seinen Vorstoss vor den Ratskollegen im Parlament und warb pointiert und angriffig für eine Überweisung an den Stadtrat. Die Klotener Exekutive solle aufzeigen wie der CO2-Ausstoss Klotens bis 2030 gen Null gesenkt und nachhaltige Klimapolitik vor Ort gemacht werden könnte.

Umgehend verlangte SVP-Fraktionssprecher Silvan Eberhard eine Diskussion und sprach von «illusorischen Forderungen». Die Grüne Fabienne Kühnis dagegen fand es sei «bitter nötig eine Veränderung herbeizuführen», weshalb man das Postulat unterstütze, obschon dieses nur als «symbolisch» deklariert war. Zuspruch gabs auch von den Grünliberalen und Teilen der EVP, während die CVP und die FDP geschlossen dagegen argumentierten. Der freisinnige Fraktionssprecher Peter Nabholz zerpflückte das SP-Postulat in scharfem Ton, während eine Aussage seines freisinnigen Ratskollegen Beat Vorburgers zu Gelächter im Saal führte. Er hatte betont, dass seine Partei sich schon seit den 80er-Jahren für Klimathemen einsetze.

Nach einer geschlagenen Stunde voller emotionaler Voten, wurde die Meinung des Stadtrats eingeholt. Doch anstatt wie üblich auf dem Platz als Beobachter der Parlamentsdebatte zu verharren, stellte sich Roger Isler (FDP) ans Rednerpult der Gemeinderäte und setzte an zu einer minutenlangen feurigen Rede gegen das linke Ansinnen. Er zweifelte die Ernsthaftigkeit des Vorstosses an und zeigte ebenso wortreich und angriffig wie zuvor Graf und die Gemeinderäte auf, dass er so eine Aktion nicht ernst nehmen könne. So ein Vorstoss sei letztlich schlicht eine «Ressourcenverschwendung» für den Stadtrat befand der in Fahrt gekommene Isler. Erst als sich die Ratspräsidentin einschaltete liess er sich bremsen.

«Ich habe den Bogen etwas überspannt.»Roger Isler, Stadtrat (FDP)

Sodann sah sich Huber dazu genötigt, das Wort zu ergreifen: «Roger Islers Aussagen sind inhaltlich nicht abgesprochen und entsprechen so nicht der Meinung des Gesamtstadtrats», stellte der Stadtpräsident klar. Dann herrschte betretenes Schweigen. Der Eklat war perfekt. Eine Kollegialbehörde, die sich in einer laufenden Parlamentsdebatte so unkoordiniert gibt und ein Stapi der seinen bürgerlichen Kollegen öffentlich zurückpfeift, war für alle im Saal neu.

«Das hat es noch nie gegeben», bestätigt René Huber am Tag danach. Es entspreche nicht den Gepflogenheiten, sich als Stadtrat so zu äussern. «Damit ist Roger Isler auf dem Holzweg. Er ist offensichtlich in seine alte Rolle als Gemeinderat zurückgefallen. Das darf er nicht tun.» Der Kritisierte selbst gibt sich im Thema zwar hart. Er habe halt auch begründen wollen, weshalb der Stadtrat das Postulat nicht annehmen wollte. Aber er sei genügend selbstkritisch, und habe gemerkt, dass sein Auftritt nicht angemessen war. «Ich habe den Bogen etwas überspannt.»

Gemäss Huber werde man den Vorfall noch intern besprechen. Stadträte müssten sich künftig richtig verhalten in solchen Situationen. «Aber der öffentliche Teil ist erledigt.» Das Postulat übrigens wurde nicht überwiesen. Es scheiterte mit 11 zu 16 Stimmen hauptsächlich an der bürgerlichen Mehrheit aus SVP, FDP und CVP. (Zürcher Unterländer)