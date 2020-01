Kloten darf Puck-Kreisel behalten

Der Klotemer Kreisel-Puck darf bleiben - zumindest so lange, bis der Kreisel umgebaut werden muss. Dies hat das Zürcher Tiefbauamt entschieden. Es wollte den riesigen Puck ursprünglich abbrechen, weil es sich dabei um unerlaubte Werbung handle.

Zum 80-jährigen Jubiläums des EHC Klotens bewilligte das Tiefbauamt des Kantons Zürich im Jahr 2014 das Puck-Kunstwerk befristet für drei Jahre. Die Bewilligung wurde auf Ersuchen der Stadt Kloten um zwei Jahre, bis in den Herbst 2019 verlängert. Grund für die befristete Bewilligung war der Umstand, dass das Tief­bauamt das Logo des EHC Kloten, welches auf dem Puck beidseitig aufgemalt ist, als kommerzielle Werbung qualifizierte, was gemäss den Kreiselrichtlinien des Tiefbauamtes nicht zulässig wäre. Das Logo ist deshalb seit Anfang November 2019 provisorisch abgedeckt. Am Donnerstagnachmittag wird es nun enthüllt – der feierliche Akt beginnt um 13.30 beim Stadthaus.

Grenzfall bei Kreiselrichtlinien

Das Tiefbauamt hat nun eine Neubeurteilung zugunsten des Klotener Wahrzeichens vorgenommen und den Puck-Kreisel an der Schaffhauserstrasse / Kirchgasse erneut verlängert – zumindest bis zur Durchführung einer umfassenden Sanie­rung des Kreisels bewilligt. Auch der Regierungsrat führt in Beantwortung der Anfrage des Klotener Kantons- und Stadtrates Mark Wisskirchen aus, dass es sich vorliegend um einen Grenzfall bei der Anwendung der kan­tonalen Kreiselrichtlinien handle. Er trägt damit dem Umstand Rechnung, dass der überdimensionierte Puck für die Klotenerinnen und Klotener von grosser Bedeutung ist und viel zur Identitätsstiftung in der Flughafen- und Hockeystadt beiträgt.

Puck-Kreisel kann stehen bleiben.???????? Der Kanton Zürich hat die Bewilligung des Puck-Kunstwerks im Kreisverkehr Schaffhauserstrasse/Kirchgasse erneut verlängert. Der Stadtrat dankt allen Beteiligten. Weitere Infos: https://t.co/iUDdgrxZnE pic.twitter.com/s5ZHHU68a6 — Stadt Kloten (@StadtKloten) January 23, 2020

(far)