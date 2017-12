Kloten hat ein Budget - trotz Wahljahr

Die 32 Gemeinderäte konnten sich über Ausgaben und Steuerfuss so weit einigen, dass Kloten im kommenden Wahljahr über ein Budget verfügt. Dieses sieht nun gar einen noch etwas höheren Ertragsüberschuss in der Laufenden Rechnung vor, als zunächst vom Stadtrat geplant. Mit insgesamt acht Änderungsanträge sorgten die Gemeinderäte im Parlament dafür, dass der Klotener Voranschlag für 2018 sich um rund 115000 Franken auf ein Plus von rund 750000 Franken steigert.

Zu reden gab dabei vor allem eine vergessene Mietgebühr: So hievten die Abgeordneten mit viel Getöse, aber letztlich dennoch deutlichem Resultat, das ominöse Radargerät der Stadtpolizei (Miete 30000.-/Jahr) ins neue Budget. (Zürcher Unterländer)