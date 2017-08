Klotener GLP-Idee erhält Rückenwind

Die Stadt Kloten soll verstärkt auf erneuerbare Energien und nachhaltige Technologien setzen und diese auch gezielt fördern. Die Grünliberale Partei der Flughafenstadt hat sich genau dies auf die Fahnen geschrieben und will das Anliegen nun per Volksinitiative fest in der Politik der Flughafenstadt verankern. Dazu soll die Stadt jährlich 600 000 Franken aufwenden.

Damit die Stimmberechtigten der Stadt Kloten über diese Initia­tive abstimmen können, sind allerdings zunächst 300 Unter­schriften gefragt. Erst dann wird eine Urnenabstimmung durchgeführt. Am letzten Don­ners­tag war das Initiativbegehren öffent­lich publiziert worden, was gleichbedeutend ist mit dem Start einer sechsmonatigen Sammel­frist.

Am vergangenen Sams­tag hat die GLP die Unterschriftensammlung mit einem leicht angepassten Initiativtext begonnen. Bereits am ersten Sam­mel­­wochen­ende sind gemäss Gemeinderat Mathias Rieder, der die Grünliberalen zusammen mit Roman Walt im Stadtparlament vertritt, 130 Unterschriften zusammengekommen.

Das sei zwar eine ansehn­liche Ausbeute und zeige, dass die Klotener mehr Nachhaltigkeit und konkretere Anstren­gun­gen ihrer Stadt für den Einsatz von erneuerbaren Energien wohl­wollend gegenüberstünden. Aber dennoch warnt der Lokalpolitiker vor zu viel Euphorie.

Kontrapunkt setzenzum Stadtparlament

Die Initiative für ein nachhal­tiges Kloten sei eine Zwängerei und ein Versuch, das Stadtparlament zu umgehen, mussten sich die GLP-Vertreter von Kritikern mitunter anhören.

Dem widerspricht Rieder entschieden. «Wir wollen die Bürger direkt befragen und entscheiden lassen», das sei schliesslich der Souverän, der so oft von den politischen Kontrahenten aus dem rechtsbürger­lichen Lager als höchste Instanz beschworen werde. Denn zuletzt habe das Klotener Stadtparlament als indirekte Vertretung ebendieses Souveräns gerade in Nachhaltigkeitsfragen eben viel zu stark gegen solche Bestrebungen politisiert.

Tatsächlich hatten die Klotener an der jüngsten Volksabstimmung zur Energiestrategie des Bun­des vor drei Monaten mit 51,5 Prozent der Stimmen Ja gesagt. Das sieht die GLP nun als Zeichen, dass noch mehr Anstrengungen in Richtung erneuer­bare Energien möglich sind. (Zürcher Unterländer)