Klotener Gewerbe setzt auf Erlebnisse

34 Detaillisten und Geschäfte öffneten am Freitagabend ihre Türen und luden die Besucher ein, ihre Produkte und Dienstleistungen kennen zu lernen. Damit wollte das einheimische Gewerbe von Kloten den Kontakt zur Bevölkerung und zu den Kunden festigen.

Passend zur Flughafenstadt war der Anlass in vier Welten eingeteilt: die Eiswelt, die Erdwelt, die Luftwelt und die Feuerwelt. In der Eiswelt zeigte der Bildhauer Cla Coray, wie in knapp zwei Stunden aus einem simplen Eisblock ein herziges Seepferdchen entsteht. Zuerst sägte er mit einer elektrischen Kettensäge die grossen Stücke weg, bevor er zum Meissel griff und die filigranen Details herausarbeitete. Verschiedene Farben illuminierten das fertige Kunstwerk, welches als beliebtes Fotosujet diente.

In der Erdwelt ergriffen die Kinder die Gelegenheit, sich als Baggerführer zu versuchen. Der Landschaftsgärtner Eric Beccerat erklärte dem 10-jährigen Christian, wie er die Hebel betätigen kann, um während einer Minute möglichst viele Pylonen umzustossen. Der Primarschüler begriff schnell und freute sich, als acht Stück am Boden lagen. «Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig ist. Es braucht ein gutes Auge, um den langen Arm des Baggers zu manövrieren», sagte er.

Eine Flaniermeile für Kloten

Für einmal durften sich die Besucher bei den «Wunderwelten» auch als legale Tresorknacker in einer Bank betätigen. Wer Glück hatte und den richtigen Code eintippte, für den öffnete sich der Safe, und die Mitarbeiterin Michelle Antonopoulos übergab dem Glückspilz ein Geschenk. Weiter gab es Schweizer Gletscherweine zu kosten, die neusten Autos zu bewundern, Kinder durften sich schminken lassen, und Eishockeystars schrieben Autogramme. Die Besucher verteilten sich vom Bahnhof über den Stadtplatz, Kloten erhielt dadurch eine richtige Flaniermeile. Den fulminanten Höhepunkt setzte am späten Abend ein Feuerwerk.

Zentrum soll gestärkt werden

Der Anlass wurde zum ersten Mal mit Unterstützung des Gewerbevereins Kloten durchgeführt. Dies, weil die traditionelle Gewerbeausstellung im Schluefweg nicht durchgeführt wurde. Entstanden ist ein Fest, welches alle Altersgruppen ansprach.

Dariush Daftarian, OK-Mitglied und Experte für die Vermarktung von KMU, formulierte es so: «Der klassische Detaillist sieht sich mit zahlreichen Marktveränderungen und grossen Konkurrenten konfrontiert. Ein Erlebnisanlass wie Wunderwelten, der bei Besuchern Emotionen weckt, kann ein Teil der Antwort auf diese Entwicklung sein.» Die Veranstalter hoffen, mit dem neuen Konzept das Zentrum von Kloten zu stärken. (Zürcher Unterländer)