Klotenerin wird für Engagement ausgezeichnet

Der Abend begann mit einer Überraschung. Christiane Rechsteiner, Präsidentin des Zonta Clubs Zürich, durfte verkünden, dass Preisträgerin Yi-Yi Ly nebst dem Young Women in Public Affairs Award 2019 gleich auch den zweiten Preis auf Distrikt-Ebene zugesprochen bekam.

Dominika Sidiropoulos-Janicka betonte in ihrer Laudatio, dass Yi-Yi Ly die Vision von Zonta lebe. «Ihre Begeisterung und ihr Organisationstalent zeichnen sie aus», sagte sie. Die Rednerin ging darauf ein, dass zielstrebige Frauen mit Gegenwind rechnen müssen, je erfolgreicher sie seien, desto stärker blase der Wind. Dies müsse man aushalten und sich dennoch für die gesteckten Ziele einsetzen. Dazu gehöre Mut und Widerstandskraft. Yi-Yi Ly gehöre zu den Nachwuchsfrauen die ihren Weg gehen.

«Was ich tue, mache ich mit dem ganzen Herzen.»Yi-Yi Li, Preisträgerin Young Woman in Public Affairs

Der mit tausend Franken dotierte Preis bedeutet für die Schülerin Wertschätzung. «Was ich tue, mache ich mit ganzem Herzen. Der Preis hat mich überrascht und auch gefreut», sagte Ly. Das Preisgeld hebt sie vorerst auf, Sie will es später für ihr Studium in Lausanne verwenden.

Yi-Yi Ly besucht das letzte Jahr des Realgymnasiums Rämibühl und tat sich durch ihr ehrenamtliches Engagement hervor. Sie unterstützt zum Beispiel als Tutorin jüngere Mitschüler in den naturwissenschaftlichen Fächern. «Sie vermittelt die Freude am Lernen hervorragend», hob Sidiropoulos-Janicka hervor. Das Engagement für Menschenrechte und ein Fundraising-Event wurde ebenso gewürdigt. Yi-Yi Ly stellte ihre Projekte ausführlich vor und berichtete von ihren Erfahrungen.

Vielfältige Interessen

Unter dem Begriff «Nature versus Nurture», was ungefähr «natürliche Veranlagung gegen Erziehung gleichkommt», beleuchtete Li die Tatsache, dass sich erfolgreiche Schülerinnen im Berufsleben oft in der zweiten Reihe, hinter den Männern, wiederfinden. Das Engagement der Zonta-Mitglieder dient unter anderem dazu, dass sich die Frauen gegenseitig unterstützen und ihr Netzwerk pflegen. Am meisten Unterstützung erfährt Yi-Yi Ly in ihrem persönlichen Umfeld. «Meine Familie steht hinter mir, und natürlich fordern und fördern mich meine Lehrpersonen am Gymnasium», sagte die Klotenerin. Auch der Austausch mit Schulfreunden sei wichtig.

«Mein Umfeld war über meine Entscheidung, Chemie zu studieren nicht erstaunt, vielmehr überraschte sie die Wahl meines Studienortes, nämlich die École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)», erklärte sie. Ly freut sich darauf in Französisch, ihrer Lieblingssprache, zu studieren.

Welchen Berufsweg sie nach dem Chemiestudium einschlagen möchte, weiss sie noch nicht. «Darüber mache ich mir noch keine Gedanken, es stehen mir viele Möglichkeiten offen», erklärte sie.

Am Fest mit rund 30 Gästen im Hotel Glärnischhof in Zürich nahmen ehemalige Preisträgerinnen sowie Yi-Yi Lys Familie und Freunde teil. Viel Zeit zum Feiern hatte die Gymischülerin indes nicht. Bereits am nächsten Tag warteten weitere Prüfungen auf sie. (Zürcher Unterländer)