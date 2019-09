Klotens Feuerwehr erhält Milizpreis von Swiss Re

Die Stützpunktfeuerwehr Kloten hat zusammen mit Schutz & Rettung Zürich den Milizpreis erhalten. Die Swiss Re prämiert damit die neu angelaufene Kooperation der jeweiligen Kräfte. Konkret geht es um die Unterstützung der Einsatzleitzentrale am Flughafen während Stürmen und Starkregen.

Denn tobt ein solches Unwetter über dem Kanton Zürich, schnellt in der Einsatzleitzentrale (ELZ) von Schutz & Rettung Zürich (SRZ) die Zahl der eingehenden Anrufe auf die Notrufnummer 118 in die Höhe. Um in dieser Situation sowohl Mitarbeitende zu entlasten wie auch die Qualität der Notrufabwicklung aufrechtzuerhalten, wurde vor rund einem Jahr – im Herbst 2018 – von SRZ und der Stützpunktfeuerwehr Kloten das Projekt «ELZ-Support» ins Leben gerufen.

Involviert sind ebenfalls die umliegenden Unterländer Ortsfeuerwehren aus Bassersdorf, Nürensdorf-Brütten sowie aus dem Embrachertal.

Gewappnet für die Zukunft

Seit dem Start des Projekts konnten 16 Feuerwehrmänner und -frauen eine Grundausbildung durchlaufen und entsprechende Repetitionsübungen absolvieren. Auch standen sie bereits während des Sturms Uwe sowie weiterer Unwetter im Einsatz und leisteten einen vorzüglichen Dienst.

Damit habe eine gute und zukunftsorientierte Lösung für den gesamten Kanton Zürich gefunden werden können, heisst es in einer Medienmitteilung von gestern. Die Zusammenarbeit im Projekt «ELZ-Support» bilde auch eine solide Basis für zukünftige Herausforderungen. Dann nämlich, wenn mehr und vor allem auch stärkere Unwetter auftreten sollten. (red)