Kran kracht auf Hausdach – Sturm flaut am Abend ab

Kurz vor 11 Uhr ist in der Märktgass in Rafz am Montagvormittag ein mobiler Baukran auf ein Hausdach gekippt. Inwiefern die Windböen des Sturmtiefs «Bennet» mitverantwortlich dafür waren, wird nun abgeklärt. Noch spricht die Polizei «gemäss ersten Abklärungen aus bisher unbekannten Gründen». Für die Abklärungen seien Baustatiker sowie ein Spezialist der Suva aufgeboten worden, heisst es in einer Mitteilung der Polizei.

Der Schaden an Gebäude und Kran beträgt mehrere zehntausend Franken (Bild: Kapo Zürich)

Sowohl an der Liegenschaft als auch am Baukran entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Verletzt wurde niemand.

Wegen des Unfalls musste die Märktgass durch die Feuerwehr von Rafz gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich noch bis am frühen Abend dauern.

«Kein aussergewöhnlicher Sturm»

Das Sturmtief «Bennet» ist im Verlauf des Montags über Mitteleuropa gezogen. Hierzulande traten die heftigsten Windböen im Bereich der an das Tief gekoppelten Kaltfront auf. Diese überquerte den Grossraum Zürich um die Mittagszeit. «Im Flachland lagen die gemessenen Windspitzen bei 80 bis 90 km/h», sagt Ludwig Zgraggen, Meteorologe bei Meteoschweiz auf Anfrage. In den Berglagen – etwa auf dem Pilatus oder dem Säntis – gab es Böen zu zu 150 km/h.

«Bennet» sei demnach kein aussergewöhnlicher Sturm, betont der Meteorologe. Mit solchen Windgeschwindigkeiten müsse jeden Winter gerechnet werden.

Beruhigung am Abend

Allerdings gab es bei «Bennet» auch einige Messwerte, die aus der Reihe tanzen. So spuckte eine vom privaten Wetterdienst Meteogroup betriebene Wetterstation in Rafz am Montagnachmittag eine Maximum-Böe von 113 km/h aus – also genau dort, wo der Kran auf ein Haus gestürzt ist. In Schaffhausen wurden 107 km/h gemessen.

Gemäss Ludwig Zgraggen ist das kein unbekanntes Phänomen: Vor allem im Bereich von Schauern oder Gewittern können bei solchen Sturmlagen die hohen Windgeschwindigkeiten in den oberen Luftschichten (oberhalb von etwa 1500 Meter) punktuell bis ins Flachland heruntergemischt werden. Wann, wo und ob das geschieht, kann aber jeweils kaum vorhergesagt werden.

Im Verlauf des Nachmittages müsse weiterhin mit Sturmböen gerechnet werden. Am Abend werde «Bennet» dann rasch abflauen, sagt Zgraggen.

Kaum Probleme bereitete das Sturmtief den Piloten, die den Flughafen Zürich angeflogen sind. Wohl auch deshalb, weil mit dem angepassten Anflugregime der Wind von vorne frontal auf die Flieger traf. Bei Seitenwinden würden Flugzeuge deutlich mehr ins Schwanken geraten.

Trotzten dem Sturm: Die Piloten hatten keinerlei Probleme, ihre Flugzeuge am Montagmorgen sicher in Kloten zu landen (Video: Michael Caplazi).

(mcp/mst)