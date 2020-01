Kritische Fragen zu Beteiligungen des Flughafens

650 Millionen Franken gibt die Flughafen Zürich in den nächsten vier Jahren aus, um in Jewar südlich von Delhi einen neuen Flughafen zu bauen und zu betreiben. Dies wurde im vergangenen November bekannt. Das grosse finanzielle Engagement des Flughafens im Ausland sorgt nun für eine Anfrage im Kantonsrat. Der Grüne Urs Dietschi aus Linda möchte vom Regierungsrat wissen, welchen Stellenwert die Kantonsexekutive den ökologischen und menschenrechtlichen Aspekten beimisst, wenn sie Zusammenarbeitsvertrgäe mit Partnern prüft. Zudem will er aber vor allem wissen, ob der gesamte Regierungsrat die Auslandengagements der Flughafen Zürich AG (FZAG) unterstützt. Dietschi verlangt ferner Auskunft darüber, welche Risiken der Regierungsrat bei solchen Investments abklärt und welche Risikoanalysen die Exekutive vornimmt, wenn solche Projekte in Regionen vorangetrieben werden, «die unseren Wertvorstellungen klar widersprechen». Schliesslich will Dietschi auch wissen, ob auch ein Totalverlust der Investition kalkuliert worden sei.

Beteiligt an acht Flughäfen

In der Tat ist der Betrag, den die FZAG in Indien investiert, relativ hoch. Zum Vergleich: Der Bau des Circles hier in der Schweiz kostet etwa eine Milliarde Franken. Die Flughafen Zürich AG ist allerdings schon seit geraumer Zeit dabei, sich an ausländischen Flughäfen zu beteiligen. Bereits von 2005 bis 2008 war der heutige CEO Stephan Widrig in Indien aktiv, arbeitete dort als Finanz- und Kommerzdirektor während des Baus des Flughafens Bangalore. Nach der Eröffnung verkaufte der Flughafen seine Beteiligung allerdings zum grössten Teil und behielt noch einen Anteil von 5 Prozent. 2017 verkaufte die FZAG auch diesen Teil. Der Flughafen mischt zudem an acht weiteren ausländischen Flughäfen mit. In Brasilien ist sie in Belo Horizonte, in Florianópolis, Macaé und Vitória beteiligt. Für die letzten beiden hat der Flughafen vergangenes Jahr rund 115 Millionen Franken bezahlt. In Chile ist die FZAG an den Flughäfen in der Nähe Iquique sowie Antofagasta beteiligt. Auch ein Flughafen in der Nähe des kolumbianischen Bogotá sowie einer in Curaçao gehören ins Portfolio der FZAG.