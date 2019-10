Kunstsammler trennt sich von seinen Schätzen

m Organisieren von Ausstellungen hat Willy F. Furrer Routine – und doch: Die Vernissage, die am Freitag, 1. November, im Gemeinschaftsraum an der Berglistrasse 22 in Bülach stattfinden wird, ist für ihn ein besondere. Für einmal stellt er Werke aus, die ihm und seiner Frau gehören.

20 Jahre, von 1976 bis 1996, leitete Furrer die Bülacher Galerie Sigristenkeller. Während dieser Zeit hat er rund 220 Ausstellungen betreut. Nachdem sein Vorgänger plötzlich verstorben war, wurde der gelernte Buchbinder aus Zufall zum ehrenamtlichen Galeristen. «Die Aufgabe hat mir immer enorm Freude gemacht, und über die Jahre ist mit vielen Künstlern ein enger Kontakt entstanden», sagt Furrer. Dass er selber in einem kreativen Beruf gearbeitet habe, sei sicher ein Vorteil gewesen: «Jedenfalls mussten wir uns nie um Künstler bemühen. Sie haben immer gerne im Sigristenkeller ausgestellt.»

Zu wenig Wände

Seine Frau und er seien von vielen der gezeigten Werke derart angetan gewesen, dass sie diese erworben hätten. «So sind über die Jahre viele Bilder zusammengekommen», sagt er. Bis vor vier Jahren hätten all diese Kunstwerke einen Platz in den sieben Zimmern ihres Bachenbülacher Einfamilienhauses gefunden. «Auch wenn sie schon dort ziemlich dicht nebeneinander hängen mussten», räumt der 89-Jährige ein. Als seine Frau und er vor vier Jahren in eine Alterswohnung zogen, gab es dort dann aber definitiv zu wenig Wände. Nachdem jedes der drei Kinder und die Enkel von den verbliebenen Bilder ein paar ausgesucht hatten, blieben immer noch so viele übrig, dass sie den Kellerraum des neuen Zuhauses füllten.

Ausstellung zum Abschied

«Meine Frau war schon lange dafür, dass ich eine Ausstellung organisiere und mich von einigen Werken trenne», sagt Furrer. Diese Chance bietet sich nun im Gemeinschaftsraum von Wohnenplus an der Bülacher Berglistrasse. Dort präsentiert Furrer bis Ende Januar 17 Werke seiner Sammlung von Gegenwartskunst. Es handelt sich um Bilder von Schweizer Künstlerinnen und Künstlern. Vertreten sind unter anderem Rudolf Zehnder (Paris/Oberwil), Hans Ruedi Sieber (Freienstein) und Heinz Keller (Winterthur). Alle Werke sind verkäuflich. Die Preise liegen zwischen 150 und 1200 Franken. «Ich verkaufe nicht des Geldes wegen. Ich würde mich freuen, wenn einige Werke neuen Besitzern Freude bereiten.» Verschenken wolle er seine Sammlung, in die seine Frau und er einst viel Geld investiert hätten, aber auch nicht.

Findet ein Bild einen neuen Besitzer, dürfte der Platz an der Wand nicht lange leer bleiben. Im Keller des Ehepaars Furrer lagern noch viele Kunstschätze.