Lage und Last einer Liegenschaft

Eine wahre «Traumlage» sei das gewesen, erzählt Klotens Stadtpräsident René Huber (SVP). Einst hätte sich den Besuchern vom Lindengarten aus eine tolle Aussicht nach Südwesten in Richtung Lägern eröffnet. Heute, ein paar Jahrzehnte später, liegt in der weiten Ebene vor dem ­alten Klotener Doktorhaus der grösste Flughafen des Landes und direkt vor dem Garten ein massiver Erdwall der A 51. An ­jener Stelle, direkt vor der Militärkaserne, deutet neben dem Flurnamen nicht mehr viel auf die einstige Idylle hin. Deshalb spricht der Stadtpräsident auch von einer «schwierigen Liegenschaft», wenn er auf das stattliche Anwesen mitten in der Ost­anflugschneise zu reden kommt.

Wenige Meter neben der Pistenachse befindet sich dort ein Erbe, das die Stadt Kloten nun nämlich loswerden möchte. Seit wenigen Wochen ist das ehemalige Doktorhaus zum Verkauf ausgeschrieben. Und das macht aus Sicht der Stadt auch Sinn. Denn seit die öffentliche Hand das Grundstück im besagten Gebiet besitzt, stellt sich die Frage nach einer gescheiten Verwendung. Eine solche konnte bislang aber nicht gefunden werden.

Überraschung im Testament

Dass das alte Herrschaftshaus mit Baujahr 1821 überhaupt der Stadt gehört, hat mit der Grosszügigkeit einer alten Klotener ­Familie zu tun. Im Lindengarten wohnten nämlich Emil und Erika Altorfer. Der ehemalige Stadtrat und Bauer sowie die einzige Tochter des Ehepaares waren beide schon Jahrzehnte tot, als am 30. März 2011 auch die Ehefrau und Mutter als letzte Besitzerin verstarb.

Bei der Testamentseröffnung war die Überraschung perfekt: Das ganze Anwesen mit Hauptgebäude und Scheune samt Waschhäuschen und Garage sowie weitere Wiesen und Waldstücke vermachte sie der Stadt Kloten.

Die Schenkungsabsichten waren der Stadt nicht bekannt ge­wesen, weshalb sich der Stadtrat etwas überrumpelt fühlte. «Wir hatten uns damals überlegt, ob wir das Erbe überhaupt annehmen sollen», erinnert sich Stadtpräsident Huber. Schliesslich gibt es auch gewisse Auflagen, die mit so einem Legat verbunden sind.

«Nicht verlottern lassen»

Stadtratskollege und Liegenschaftenvorsteher Mark Wisskirchen (EVP) sagt: «Wir können die Liegenschaften nicht verlottern lassen, es gibt gewisse Unterhaltspflichten.» In diesem Fall schaut insbesondere der Kanton ganz genau hin, denn das fast 200-jährige Haus steht unter kantonalem Denkmalschutz. Die Herausforderung besteht darin, eine Nutzung zu finden, die an ­jenem lärmgeplagten Ort Sinn macht und langfristig einen erfolgreichen Fortbestand der Liegenschaft verspricht. «Abreissen geht nicht», hält der zuständige Stadtrat fest. «Es gibt schon Nutzungsmöglichkeiten», ist Wisskirchen überzeugt, «aber nicht für die Stadt selber.» Noch keine gescheite Lösung gefunden zu haben, bedeute nun allerdings nicht, dass die Stadt dieses grosszügig gespendete Erbe um jeden Preis «verschachern» wolle.

Einen Verkaufspreis sucht man im Inserat auf der Internetplattform, wo die Immobilie samt Umschwung ausgeschrieben ist, vergebens. Auch Wisskirchen und Huber nennen keine kon­kreten Beträge. Beide lassen aber durchblicken, dass man viel mehr auf ein gutes Konzept eines seriösen Interessenten hoffe. So steht in der offiziellen Verkaufsdokumentation der Stadt: «Für den Verkaufsentscheid ist nicht nur der Preis massgeblich.» In den Büchern wurde die Liegenschaft mit rund 1,5 Millionen Franken aktiviert.

Eine vom Stadtrat in Auftrag gegebene Nutzungsstudie bezeichnet das Objekt als «spezielle Trouvaille mit Potenzial». Wohnen als ursprüngliche Nutzung dürfte an dem Standort nicht mehr infrage kommen, eher steht eine Büro-, Ausstellungs- oder Gastronutzung im Fokus. (zuonline.ch)