Leben retten durch Organspenden

Initiative fordert Paradigmenwechsel in Bezug auf Organspende

Swisstransplant ist die nationale Stiftung für Organspende und Transplantation. Im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit ist sie als Nationale Zuteilungsstelle für die gesetzeskonforme Zuteilung der Organe an die Empfänger zuständig und führt die entsprechende Warteliste. Swisstransplant unterstützt die Initiative «Organspende fördern – Leben retten» ideell. Die Initiative zielt auf eine Verfassungsänderung, die jeden Erwachsenen im Todesfall zum potenziellen Organspender macht – es sei denn, er hat seinen Widerspruch zu Lebzeiten in ein offizielles Register eintragen lassen. Dieses Prinzip nennt sich auch Widerspruchslösung.



Der Bundesrat schlägt als indirekten Gegenvorschlag zur Initiative die Einführung einer erweiterten Widerspruchslösung vor: Wer nach seinem Tod keine Organe spenden möchte, soll dies neu festhalten müssen. Ist der Wille einer verstorbenen Person nicht klar dokumentiert, werden weiterhin die Angehörigen befragt.



Aus den aktuellsten Zahlen von Swisstransplant für das dritte Quartal 2019 geht hervor, dass. 1398 Menschen in der Schweiz auf ein Organ warten. 2018 sind 68 Personen auf der Warteliste gestorben. Nur etwas mehr als 65000 Personen sind per Ende September im Nationalen Spenderregister von Swisstransplant eingetragen. Das Register wurde vor rund einem Jahr eingeführt. Darin kann jede Person ihren Entscheid für oder gegen eine Organspende online festhalten. Auch kann man auf dem Formular eine Vertrauensperson angeben, welche entscheiden soll. (red)