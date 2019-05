Lebenslanges Berufsverbot für Primarlehrer

«Es war meine Berufung, als Lehrer zu arbeiten», sagte der Beschuldigte gestern vor dem Bezirksgericht Bülach. Er habe stets gute Rückmeldungen erhalten, vor allem aufgrund seines breiten Fachwissens. Das ist Vergangenheit. Das Lehrerpatent wurde dem 47-jährigen Schweizer inzwischen entzogen.

Der Beschuldigte bezeichnet seine Tat als Dummheit. Auf der Chatplattform «Purplemoon», einem Treffpunkt für Lesben und Schwule, lernte er den 13-jährigen User «Lars» kennen. Danach chatteten die beiden über Skype. Der 47-Jährige fragte «Lars» mehrmals, ob er mit ihm zusammen «wixen» und dabei gleichzeitig zum Orgasmus kommen möchte. Was der Primarlehrer dabei nicht wusste: Bei «Lars» handelte es sich in Wirklichkeit um einen verdeckten Ermittler der Kantonspolizei Bern.

«Es ist eine Krankheit»

Die Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte bei Skype ähnliche Unterhaltungen mit zwei weiteren, mutmasslich minderjährigen Usern führte. Laut Staatsanwaltschaft habe er sich dadurch der mehrfach versuchten sexuellen Handlungen mit Kindern sowie der mehrfach versuchten Pornografie strafbar gemacht. Dafür sollte der Beschuldigte mit einer bedingten Freiheitsstrafe von 8 Monaten sowie einer Busse von 3600 Franken bestraft werden.

Der ehemalige Primar- und Nachhilfelehrer ist geständig. Wieso er anzügliche Chats mit Minderjährigen geführt hat, kann er sich nicht erklären. «Das will ich nun anhand einer Therapie, zu welcher ich alle zwei Wochen gehe, herausfinden.» Für ihn ist klar: «Es ist eine Krankheit. Vieles ist mit meinem Schamgefühl verbunden.» Zudem habe er lange Zeit niemanden gefunden, der ihm helfen wollte. Nun gehe er so lange zur Therapie, bis sein Zustand wieder stabil sei. «Ich will geheilt werden. Ich habe mein ganzes Umfeld enttäuscht und das tut mir leid.» Deshalb akzeptiere er auch die von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafe.

Kein Kontakt zu Kindern

Der Richter bestätigte die Strafanträge der Staatsanwaltschaft dann auch und sprach den ehemaligen Lehrer in allen Punkten schuldig. Zudem ordnete er ein lebenslanges Berufs- und Tätigkeitsverbot an. Heisst: Dem Beschuldigten wird jede berufliche und organisierte ausserbetriebliche Tätigkeit, die einen Kontakt zu Minderjährigen umfasst, untersagt. Die Staatsanwaltschaft forderte lediglich ein 10-jähriges Verbot. «Hier liegt ein Ausnahmefall vor. Darum haben wir das Berufsverbot lebenslang ausgesprochen», begründete der Richter.

Inzwischen arbeitet der 47-Jährige als freischaffender Journalist in der Tourismusbranche. Er ist zudem Chefredaktor einer Fachzeitschrift. «Mit dem Thema Schule habe ich abgeschlossen.» Deshalb akzeptiere er auch die Anordnung des lebenslangen Berufs- und Tätigkeitsverbots. (Zürcher Regionalzeitungen)